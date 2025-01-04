Ожоги роговицы и кистей рук: сколько казахстанцев пострадало от пиротехники

В новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, из 63 пострадавших госпитализированы в стационар 12 человек, в том числе пятеро детей. На амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей.

В разрезе регионов пострадали: Алматы - 19 человек, в Жамбылской области - 11 человек, в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и Шымкенте - по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению.

"У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, в преддверии Нового года спасатели и полицейские напомнили казахстанцам, что запуск фейерверков и салютов в новогоднюю ночь может обернуться не только штрафами, но и серьезными травмами.

Также в МЧС РК рассказали о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы праздник прошел без последствий.