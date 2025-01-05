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Ожоги шеи и роговицы получили подростки из-за взрыва петард в Актобе

Опубликовано:

Петарды
Петарды. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе двое подростков пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы. Обоим оказали помощь, их состояние удовлетворительное, передает "Диапазон".

15-летний подросток получил ожог роговицы, в ночь с 31 декабря на 1 января его доставили в приемный покой "Дару жарыгы". После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Второго подростка, которому 16 лет, с травмами привезли в детскую больницу 3 января днем. Из-за взрыва петард он получил термический ожог области шеи и правой руки. Ему также оказали помощь и отпустили домой.

"По данным врачей, состояние детей удовлетворительное", - рассказали в Управлении здравоохранения Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в Казахстане от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. Двое из них - в Актюбинской области.

Также в прошлом году в Алматы после Нового года в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Они получили ожоги, переломы и другие травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208090-ozhogi-shei-i-rogovicy-poluchili-podrostki-iz-za-vzryva-petard-v-aktobe/

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