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Эзотерика

В небе над Астаной наблюдали редкое природное явление (видео)

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Гало над Астаной
Гало над Астаной. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Редкое природное явление в небе над столицей могли наблюдать в четверг, 23 января, утром жители Астаны – эффектное свечение вокруг солнца ученые называют гало, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, с древнегреческого это слово переводится как «нимб» или «ореол».

По подобию их форме и назвали то оптическое явление, которое появляется в небе вокруг солнца или луны в определенных атмосферных условиях – когда лучи, исходящие от светила, преломляются через ледяные кристаллы в перистых облаках. Таким образом свет рассеивается и приобретают форму кольца. При этом иногда зрелище становится похожим на радугу.

Как раз вчера днем наблюдать за этой природной красотой и посчастливилось астанчанам. Жители столицы в соцсетях поделились красивыми кадрами.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214677-v-nebe-nad-astanoy-nablyudali-redkoe-prirodnoe-yavlenie-video/

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