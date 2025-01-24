В небе над Астаной наблюдали редкое природное явление (видео)

Редкое природное явление в небе над столицей могли наблюдать в четверг, 23 января, утром жители Астаны – эффектное свечение вокруг солнца ученые называют гало, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, с древнегреческого это слово переводится как «нимб» или «ореол».

По подобию их форме и назвали то оптическое явление, которое появляется в небе вокруг солнца или луны в определенных атмосферных условиях – когда лучи, исходящие от светила, преломляются через ледяные кристаллы в перистых облаках. Таким образом свет рассеивается и приобретают форму кольца. При этом иногда зрелище становится похожим на радугу.

Как раз вчера днем наблюдать за этой природной красотой и посчастливилось астанчанам. Жители столицы в соцсетях поделились красивыми кадрами.

Источник: КТК