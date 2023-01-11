Необычное оптическое явление заметили в Астане (фото)

Гало в Астане. Фото: https://t.me/astanovka98

В Сети появилось фото необычного оптического явления – гало, которое можно было наблюдать сегодня в Астане. Такое явление родственно знакомой всем радуге.

Снимок солнечного гало опубликовали в Telegram-канале Astanovka98. Отмечается, что явление заснял подписчик сообщества в районе рынка Салем в Астане.

В комментариях пользователи восхитились необычным зрелищем и поделились другими фотографиями явления, сделанными в столице.

Отметим, что гало, как сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации, – это группа оптических явлений в форме колец, дуг, столбов или ярких пятен, образующихся вследствие рефракции или отражения света кристаллами льда, взвешенными в атмосфере (перистообразные облака, алмазная пыль и т.д.).

Гало, образуемые вследствие рефракции солнечного света, могут иметь цветную окраску, в то время как отраженные гало белого цвета. Ночью трудно разглядеть цвета, поэтому лунные гало чаще всего выглядят белыми.

По данным с сайта Paikea.ru, слово "гало" происходит от греческого слова "галос", которое означает "круг"или "диск". Наиболее близкое к гало природное явление – радуга, то есть преломление лучей небесного светила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004951-neobychnoe-opticheskoe-yavlenie-zametili-v-astane-foto/