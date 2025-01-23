Бассейн уже два года не могут открыть в Актобе

В Актобе бассейн "Чайка" не могут открыть уже два года. Чиновники обещают как можно быстрее запустить объект, а родители вынуждены записывать своих детей в другие места, принадлежащие частным лицам, передает "Диапазон".

Почти два года бассейн "Чайка" на ремонте, в прошлом году чиновники от спорта несколько раз обещали его открыть, но до сих пор нет точной даты, когда там приступят к тренировкам.

Бассейн "Чайка" в Актобе закрыли на ремонт еще в апреле 2023 года. С тех пор родители юных пловцов ждут, когда его откроют.

У "Чайки" большая история, многие воспитанники этой спортшколы становились чемпионами и призерами международных турниров, чемпионатов мира. Открыть "Чайку" после ремонта чиновники обещали еще летом прошлого года, потом этот срок передвинули на ноябрь, потом на конец года.

Но бассейн не работает до сих пор. Чиновники сетовали на то, что подвел подрядчик и не выполнил свои обязательства в срок. Многие родители сомневаются, что он вообще откроется в ближайшее время, и вынуждены устраивать своих детей в частные бассейны, чтобы не прекращать тренировки.

В областном управлении спорта ответили на вопрос о том, когда заработает бассейн и почему его так долго ремонтируют.

"Там недобросовестный подрядчик, вопрос очень актуальный. Мы на протяжении последних 3-4 месяцев хотим решить этот вопрос.

В данный момент решение нашли. Сейчас заключается договор, делается техническое обследование здания, чтобы убедиться, что внутренние работы полностью закончены и препятствий тренировочному процессу не будет.

По самому объекту остались только фасадные наружные работы. Как техобследование выйдет, мы сразу начнем тренировочный процесс в "Чайке". Дети пока занимаются в трех других бассейнах по области, мы их арендуем.

Бассейн "Достык" тоже на ремонте, он откроется в феврале. Касательно бассейна "Дельфин" - есть заключение экспертизы, что здание аварийное. Его будут полностью сносить и строить новый бассейн, управление строительства объявило конкурс на ПСД. Штат "Дельфина" распределили по другим бассейнам", - рассказал и. о. руководителя управления физкультуры и спорта Чингиз Шокпутов.

Ранее сообщалось, что в селе Байтурасай Актюбинской области новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в июле, до сих пор не функционирует из-за отсутствия отопления.

Помимо этого, в селе Кеменгер Павлодарской области физкультурно-оздоровительный центр должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. По обращению депутатов прокуратура района проверила объект.