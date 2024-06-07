Строительство сельского ФОКа сильно затянулось в Павлодарской области

В Павлодарской области сельский ФОК должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год, передает Первый канал "Евразия".

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кеменгер с нетерпением ждут около тысячи школьников и студентов местного колледжа, но подрядчик выполнил только половину работ. Объект по программе "Ауыл-Ел бесігі" должны были построить за 10 месяцев. Сейчас не исключено, что часть работ останется на следующий, фактически третий год.

"На строительство выделили 608 млн тенге, а официально здесь трудится несколько человек: один начальник участка, прораб и трое разнорабочих. Тогда как на таком крупном объекте должны работать 30-40 собственных рабочих. Кроме того, большинство работ генеральный подрядчик передал субподрядчикам", - рассказал депутат областного маслихата Асылбек Туганбай.

Дважды тендер на строительство ФОК не состоялся, поэтому договор с подрядной организацией заключили напрямую из одного источника. Через три месяца предприниматель подал заявку на корректировку бюджета. Причина - за почти два года смета устарела, а стройматериалы выросли в цене. При этом компания уже получила более половины от всей суммы - 382 млн тенге.

"Они в октябре скорректировали проект и нам предоставили. В этой связи только в этом году в апреле дополнительные средства из областного бюджета нам выделили на удорожание этого проекта. Мы сейчас заключим после согласования с Минфином дополнительный договор. И перечисления будут только фактически по актам выполненных работ", - сообщила заместитель акима Павлодарского района Гульнар Сейтказина.

После корректировки бюджета акимат, расторгнувший договор с подрядчиком, заключил его снова. Но с февраля работы на объекте идут с трудом.

"Мы по площадке видим, что пока не поставлены даже сэндвич-панели. Соответственно, ждет генеральный подрядчик дополнительного финансирования. Своих собственных средств у него нет. Рассчитывал ли он на корректировку тарифной сметы или на ту сумму, которая была изначально в договоре?" - прокомментировал председатель комиссии партийного контроля областного филиала партии AMANAT Олег Костенко.

Фирма, выигравшая конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, две недели назад заключила контракт с субподрядной организацией на поставку и установку сэндвич-панелей. В свою очередь, субподрядная организация обещает, что до конца месяца полностью закроет сэндвич-панелями спортивный зал площадью 800 кв. м, и уже к 1 июля объект будет полностью готов под ключ.

"Мы выполнили 56% работ. Сейчас у нас есть трудности со средствами - приходят стройматериалы, за которые надо платить. По договору акимат должен выплатить нам в этом году 30-процентный аванс. Мы просим, но пока только обещают и требуют от нас выполнения договора", - рассказал директор подрядной организации Бекадиль Базарбек.

Так или иначе подрядчик обещает к августу выполнить практически все работы: постелить футбольное поле, асфальт, достроить спортзал. А благоустройство, например, посадку почти сотни деревьев, могут оставить на следующий год.

По обращению депутатов прокуратура района сейчас проверяет объект. Депутаты рекомендовали надзорному органу проверить компанию на наличие собственной техники и персонала.

Ранее в Карагандинской области прокуратура обнаружила необоснованные перечисления бюджетных средств при строительстве жилых домов за фактически не выполненные работы. В поселке Нура подрядчик должен возвести 20 арендных двухквартирных жилых домов за 1 млрд тенге.

А в Западно-Казахстанской области глава региона поручил областному управлению строительства и акимам районов ускорить строительство домов для жителей, пострадавших от паводков. В настоящее время они ведутся в четырех районах области.