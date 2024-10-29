Торжественно открытый ФОК стоит закрытым в Актюбинской области

В селе Байтурасай Актюбинской области новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в июле, до сих пор не функционирует из-за отсутствия отопления, передает "Диапазон".

В июле ко Дню Астаны в селе Байтурасай открыли ФОК. Радости жителей не было предела: в сельской школе не было спортзала, и дети наконец-то могли заниматься физкультурой в нормальных условиях. Приходить в ФОК могли и взрослые. Однако здание стоит закрытым, так как там нет отопления.

В начале октября жители поселка выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на открытие ФОКа, он не работает. В школе спортзала нет, раньше под него отдавали два обычных кабинета, которые соединили между собой. Пока было тепло, дети занимались физкультурой на улице, но с наступлением холодов это стало невозможным.

"ФОК построил российский предприниматель, выходец из нашего поселка, и мы попросили его помочь. Наш сельский аким ездила к нему в Оренбург. Спасибо, предприниматель откликнулся, построил в поселке ФОК ангарного типа. Его торжественно открыли ко Дню Астаны.

Там большой зал для занятий спортом, душевые, санузлы, раздевалки. Туда провели воду, но нет отопления. В школе спортзала нет, раньше под него отдавали два обычных кабинета, их соединили между собой. Со сдачей ФОКа там открыли мини-центр. Пока было тепло, дети занимались физкультурой на улице. Где заниматься теперь и когда откроют ФОК?" - задаются вопросом местные жители.

Заместитель акима района Кайрат Альжан пообещал, что отопление в ФОК проведут до конца октября. По его словам, сооружение строил спонсор, и на балансе акимата его нет, поэтому на отопление не могут выделить деньги из бюджета.

Однако местный предприниматель согласился помочь: он приобретет материалы, а КГП "Мартук-Сервис" проведет в здание отопление. Стоимость работ составляет 1-1,5 млн тенге. Несмотря на обещания, отопление так и не установлено.

29 октября акиму района Медету Искакову во время его отчета в региональной службе коммуникаций в облакимате задали вопрос о работе ФОКа в Байтурасае. Он сообщил, что сейчас найден спонсор, который на 18 млн тенге приобрел котел и остальное оборудование. Газ в поселке есть, осталось получить технические условия, на следующей неделе работы начнутся и за неделю будут завершены.

На вопрос о том, где дети занимаются физкультурой в условиях холодов, аким района ответил, что в школе есть свой спортзал. Однако, по словам жителей, спортзалом в школе служит обычный кабинет, и на физкультуре дети играют в шашки.

Ранее сообщалось, что в 195 млн тенге обошелся бюджету Павлодарской области физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Караоба. Но вот для занятий спортом он оказался непригодным. Среди недостатков проекта - некачественное утепление, ошибки в проектировании и строительстве. На это обратил внимание глава региона. Он наказал чиновникам на местах не принимать объект, пока подрядчик не переделает свою работу.

Помимо этого, в селе Кеменгер Павлодарской области физкультурно-оздоровительный центр должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. По обращению депутатов прокуратура района проверила объект.