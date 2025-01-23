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"Нужно быть готовыми к эвакуации": аким Актюбинской области дал поручение главам городов и районов

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Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актюбинской области на совещании обсудили готовность всех служб к снежным метелям и паводкам. Глава региона поручил усилить мониторинг и подготовить технику, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в ходе рабочего совещания глава региона Асхат Шахаров поручил перевести аварийно-спасательные службы в режим повышенной готовности.

Совещание прошло с участием акимов городов и районов, представителей службы ЧС, коммунальных предприятий и организаций жизнеобеспечения.

Участники обсудили готовность всех служб к предстоящим снежным метелям и паводковому периоду, меры по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также планы по обеспечению бесперебойной работы коммунальных систем и транспортной инфраструктуры.

Особое внимание было уделено вопросам своевременного информирования населения о возможных рисках и оперативного реагирования на изменения погодных условий.

В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни аким области указал на необходимость заранее подготовить снегоуборочную технику и при ЧС сразу выезжать на дороги.

Директор Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул проинформировал участников совещания о наличии 104 единиц спецтехники, помимо этого дополнительно арендовано еще 11 машин по очистке дорог от снега и наледи.

ТОО "КАЖсервис" обслуживает 1752 км автомобильных дорог республиканского и международного значения. Численность работников - 326 человек.

Кроме того, в 101 населенном пункте на 246 км заснеженных участках установлены железобетонные ограждения либо временные щиты для снегозадержания. Во избежание заторов построены объездные дороги протяженностью 34 км в районах Хромтау и Карабутак.

По сообщению заместителя начальника ДЧС Айбата Жанабергенова, для реагирования на чрезвычайные ситуации в зимний период подготовлены силы и средства гражданской обороны в составе 1 567 человек и 452 единицы техники.

Для оказания помощи гражданам, оказавшимся в снежной ловушке, подготовлен 161 пункт обогрева вместимостью 11 тысяч человек. Из них 46 пунктов размещены вдоль трассы Самара-Шымкент в Кобдинском, Хромтауском, Айтекебийском и Иргизском районах. Также подготовлено более семи тысяч парковочных мест.

В ходе совещания глава региона подчеркнул необходимость строгого контроля за состоянием гидротехнических сооружений и дорожной сети, а также поручил акимам городов и районов лично контролировать реализацию всех запланированных мер.

"Акимам районов поручаю держать ситуацию под постоянным контролем. Следует обеспечить регулярную очистку дорог от снега, в том числе ведущих к социальным объектам и местам проживания.

Нужно быть готовыми к эвакуации водителей и пассажиров транспортных средств на дорогах и обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.

В особенности следует контролировать паводковую ситуацию. На территории региона по прогнозам синоптиков ожидается теплая погода, в связи с этим возможно наступление раннего паводка.

Важно усилить мониторинг состояния рек, водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также принять превентивные меры для предотвращения подтоплений.

Ответственным службам поручается организовать подготовку техники, создать резервы строительных материалов и своевременно информировать население о возможных рисках и принимаемых мерах", - поручил Асхат Шахаров.

По итогам совещания акимом были даны конкретные поручения по усилению мониторинга ситуации и повышению готовности всех служб к оперативным действиям в условиях неблагоприятной погоды.

Также при ДЧС создан круглосуточный штаб для оперативного решения возникших проблем.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Актюбинской области активно готовились к зимнему сезону. Глава региона Асхат Шахаров тогда проверял ход подготовки техники.

Также аким Актюбинской области недавно заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, что наступает сложный паводковый период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214369-nuzhno-byt-gotovymi-k-evakuacii-akim-aktyubinskoy-oblasti-dal-poruchenie-glavam-gorodov-i-rayonov/

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