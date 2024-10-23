Аким Актюбинской области считает, что не стоит зимой ломом отбивать лед на тротуарах

Коммунальные службы Актюбинской области готовятся к зимнему сезону. Глава региона Асхат Шахаров проверил ход подготовки техники, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, глава региона Асхат Шахаров побывал на базе коммунального предприятия "АТК қызмет" и ознакомился с ходом подготовки техники к зиме.

С 2023 года гараж предприятия укомплектован более чем 85 единицами техники. Из них к зимнему сезону готовы 18 машин для посыпки дорог солью, 14 снеговозов, 8 погрузчиков, 4 новых автогрейдера и 8 новых тракторов. Также было заготовлено более 200 тонн инертного материала.

Аким Актюбинской области поручил отделу ЖКХ ускорить подготовительную работу, а также заготовить достаточное количество противогололедных реагентов, которыми посыпают тротуары и дороги в гололед.

"В этом году мы уложили брусчатку на нескольких улицах областного центра. Видно, что город стал краше. Теперь необходимо обратить внимание на проблему содержания дорог в зимний период. Зимой на тротуарах намерзает лед, и работники коммунальных предприятий отбивают его металлическим колом. Это неправильно. Необходимо спасаться от гололеда при помощи реагентов и пескосмесями, и посыпать его вовремя. Ведь для нас важна безопасность жителей", - заметил Асхат Шахаров.

По словам заместителя директора "АТК қызмет" Куаныша Оналбаева, недостатка в технике на предприятии нет. Вся техника выезжает в рейс в две смены. Кроме того, имеются ассенизаторы, 2 автокрана и 4 пассажирские "ГАЗели" для перевозки рабочих.

Ранее синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года. В частности, в декабре-январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в начале 2025 года выше нормы на 1 градус ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской и на северо-западе Костанайской областей.

До этого синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.