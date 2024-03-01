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Аким Актюбинской области поручил чиновникам не сидеть в кабинетах и выходить на улицу

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Аким Актюбинской области
Асхат Шахаров. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, что наступает сложный паводковый период, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал акимата Актюбинской области, на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были отработаны меры по подготовке к паводковому периоду.

"Наступил паводковый период, сейчас не время расслабляться. Не сидите в кабинетах, обходите села и дворы в течение всего месяца, визуально оценивайте ситуацию и работайте!" - поручил аким Актюбинской области Асхат Шахаров специалистам соответствующих служб. 

Глава региона возложил конкретные задачи на ответственных лиц.

"К неблагоприятным погодным условиям мы должны быть готовы в любое время. Наводнение - явление, которое повторяется каждый год. У вас есть опыт. Посоветуйтесь с активистами из народа на местах, аксакалами. Они уже знакомы с проблемами, знают, где существует риск затопления.

Также следует обратить внимание на советы специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям, действующих в каждом районе и городе. Тем более, что службы "Казгидромета" заранее оповещают о погоде", - порекомендовал Асхат Шахаров.  

По словам руководителя ДЧС региона Нургали Жунусова, с 21 по 27 февраля проводились работы по изучению паводкоопасных участков Уилского, Кобдинского, Мартукского, Байганинского, Темирского, Мугалжарского, Алгинского и Каргалинского районов. В некоторых районах приняты соответствующие меры по выявленным проблемам.

"В целях защиты населенных пунктов от опасности паводка акиматами районов подготовлены горюче-смазочные, инертные материалы, мешкотара и продовольственные запасы. Созданы пункты временного размещения людей, приведены в готовность силы и средства. Ведутся работы по вывозу снега, очистке канав и каналов, водопропускных устройств, установлены защитные дамбы", - отметил Нургали Жунусов. 

Руководитель ДЧС Актюбинской области
Нургали Жунусов. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Директор областного филиала "Казводхоз" Мырзабай Нуртазин рассказал о ситуации на водоемах, расположенных в регионе.

Руководитель Актюбинского филиала РГП "Казгидромет" Айгуль Саймова поделилась прогнозом погоды на март. В паводковый период уровень водохранилищ находится под постоянным контролем, данные о погоде анализируются. 

Также в ходе заседания заместитель акима Актобе, акимы Темирского, Байганинского, Уилского, Кобдинского, Мартукского и Айтекебийского районов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Каир, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Сабит Дуйсекенов проинформировали о проделанной работе и дальнейших планах. 

Сообщается, что в рамках подготовки к паводковому периоду укреплено 9 км берегов рек, углублено 5,6 км русел рек, произведен ремонт 5 гидротехнических сооружений.

Кроме того, создана система ливневой канализации, водоотведения. Было построено 23 водопропускные трубы вдоль автомобильных дорог, отремонтировано 3,5 км дорог и 4 моста.

Асхат Шахаров отметил, что работа по предотвращению паводка находится под его жестким контролем. Возложив конкретные задачи на ответственных специалистов, он подчеркнул необходимость тщательной подготовки к предстоящему периоду, качественного и своевременного выполнения запланированных противопаводковых мероприятий.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными способами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, дадут рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063986-akim-aktyubinskoy-oblasti-poruchil-chinovnikam-ne-sidet-v-kabinetah-i-vyhodit-na-ulitsu/

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