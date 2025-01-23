Школу искусства хотели продать в частные руки в Алматинской области

В Алматинской области предотвратили продажу школы искусства частному лицу и вернули ее в государственную собственность, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура сыграла ключевую роль в защите интересов государства, вмешавшись в судебные разбирательства, возвратила школу искусства на баланс государства.

"Ответчик в лице юридического лица намеревался незаконно получить в Карасайском районе (город Каскелен) школу искусства общей площадью более 1 тыс. кв. м", - пояснили в надзорном органе.

Апелляционная инстанция ходатайство прокурора об отмене решения районного суда по вопросу незаконной продажи школы поддержала, и школу вернули в государственную собственность.

"В Алматинской области наблюдается острая нехватка детских музыкальных школ и школ искусств", - отметили в прокуратуре региона.

На сегодняшний день в здании начаты ремонтные работы, и уже вскоре более 300 детей смогут обучаться искусству.

Ранее в Алматинской области вернули в госсобственность предприятие "Таусамалы" стоимостью 1,1 млрд тенге, обеспечивающее население питьевой водой. Были выявлены нарушения порядка проведения торгов при приватизации коммунального предприятия в 2017 году.

Также несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Так, в Алматы в коммунальную собственность возвращены "Алматы Арена" и "Халык Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации. В Атырауской области - "Ледовый дворец" площадью 6 тыс. кв. м.