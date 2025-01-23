Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Школу искусства хотели продать в частные руки в Алматинской области

Опубликовано:

Класс рисования
Школа искусства. Иллюстративное фото: SeventyFour / Getty Images

В Алматинской области предотвратили продажу школы искусства частному лицу и вернули ее в государственную собственность, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура сыграла ключевую роль в защите интересов государства, вмешавшись в судебные разбирательства, возвратила школу искусства на баланс государства.

"Ответчик в лице юридического лица намеревался незаконно получить в Карасайском районе (город Каскелен) школу искусства общей площадью более 1 тыс. кв. м", - пояснили в надзорном органе.

Апелляционная инстанция ходатайство прокурора об отмене решения районного суда по вопросу незаконной продажи школы поддержала, и школу вернули в государственную собственность.  

"В Алматинской области наблюдается острая нехватка детских музыкальных школ и школ искусств", - отметили в прокуратуре региона.

На сегодняшний день в здании начаты ремонтные работы, и уже вскоре более 300 детей смогут обучаться искусству.

Ранее в Алматинской области вернули в госсобственность предприятие "Таусамалы" стоимостью 1,1 млрд тенге, обеспечивающее население питьевой водой. Были выявлены нарушения порядка проведения торгов при приватизации коммунального предприятия в 2017 году.

Также несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Так, в Алматы в коммунальную собственность возвращены "Алматы Арена" и "Халык Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации. В Атырауской области - "Ледовый дворец" площадью 6 тыс. кв. м.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214365-shkolu-iskusstva-hoteli-prodat-v-chastnye-ruki-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie