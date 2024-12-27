Водоснабжающее предприятие за миллиард тенге вернули государству в Алматинской области

В Алматинской области вернули в госсобственность предприятие "Таусамалы" стоимостью 1,1 млрд тенге, обеспечивающее население питьевой водой, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Карасайского района Алматинской области защитила интересы государства в сфере соблюдения законодательства о государственной собственности.

"По итогам проведенного анализа выявлены нарушения порядка проведения торгов при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой", - пояснили в ведомстве.

Стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге.

В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 21 октября 2024 года требования прокуратуры были удовлетворены.

Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу.

"Возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Ранее стало известно, что несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Среди них - "Алматы Арена" и "Халык Арена" в Алматы, до этого находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе.

А в Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге. Основанием для вмешательства прокуроров послужили нарушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей двух районов.