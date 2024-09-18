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Спор о цвете шкафов решали в суде в Павлодаре

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Шкафы для одежды
Шкафы в офисе. Иллюстративное фото: xu wu / Getty Images

В Павлодаре к судебному разбирательству привел спор между заказчиком и поставщиком из-за цвета шкафов для одежды, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судом рассмотрено дело по иску КГУ о признании ТОО недобросовестным участником государственных закупок и по встречному иску ТОО об обязании КГУ принять товар и оплатить поставку.

Решением суда первой инстанции поставщика признали недобросовестным участником государственных закупок.

Суд установил, что между КГУ и ТОО был заключен договор о государственных закупках по поставке деревянных шкафов для одежды в количестве 6 штук на общую сумму 283 200 тенге.

"Товар был поставлен ответчиком 6 марта 2024 года. Но не был принят истцом, так как цвет "анкор светлый" не соответствовал цвету, который пожелал истец - "анкор белый", - пояснили в суде.

Апелляционная инстанция изучила переписку сторон в WhatsApp, из которой следует, что ответчиком принимались меры к подтверждению заказчиком цвета товара.

"С заказчиком был согласован поставленный ответчиком цвет товара "анкор светлый". Довод представителя КГУ о том, что другие поставщики поставили шкафы цвета "анкор белый" и шкафы ответчика отличаются по цвету, является необоснованными. Данное обстоятельство является упущением самого заказчика и не может быть поставлено в вину поставщику", - отметили в суде.

Как установил суд, при таких обстоятельствах вины поставщика в поставке товара цвета "анкор светлый" нет.

"Довод КГУ о нарушении поставщиком срока поставки на один день не может служить основанием для признания ТОО недобросовестным участником государственных закупок. В таком случае истец вправе был предъявить неустойку. Однако такое требование КГУ не заявлялось", - пояснили в суде.

Коллегия пришла к выводу, что ответчиком были выполнены принятые на себя обязательства по договору.

"В данном случае суду не представлены доказательства вины ответчика", - подчеркнули в суде.

В связи с этим, в силу принципов правового регулирования государственных закупок, справедливости и разумности, решение суда первой инстанции в части признания ответчика ТОО недобросовестным участником государственных закупок отменили с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении иска КГУ.

Встречный иск ТОО был удовлетворен частично: КГУ обязали принять изготовленный и поставленный товар по договору государственных закупок.

Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее житель Павлодара купил в кредит кухонных гарнитур стоимостью более 1 млн тенге и остался недоволен качеством мебели, из-за чего потребовал вернуть деньги. В результате судебного разбирательства стороны пришли к мирному решению спора.

А житель Петропавловска пытался вернуть купленный китайский автомобиль из-за неисправности, но ему удалось сделать это только в судебном порядке. Иск мужчины был удовлетворен: договор купли-продажи расторгли. Покупателю вернут сумму более чем в 15 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162706-spor-o-cvete-shkafov-reshali-v-sude-v-pavlodare/

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