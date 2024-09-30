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Житель ЗКО остался недоволен кухонным гарнитуром и вернул деньги

Опубликовано:

Кухня
Кухонная мебель. Иллюстративное фото: Jacek Kadaj / Getty Images

Житель ЗКО обратился в суд, потому что остался недоволен качеством изготовленной для него кухонной мебели, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент торговли и защиты прав потребителей региона.

Как сообщается в официальном аккаунте РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области" в Instagram, представители ведомства приняли участие в судебном процессе в качестве третьего лица по иску гражданина к исполнителю.

Согласно иску между истцом и ответчиком было достигнуто устное соглашение на изготовление и установку корпусной мебели, а именно кухонного гарнитура.

"По условиям соглашения ответчик обязался выполнить по заданию истца работу по изготовлению корпусной мебели и передать результат работ истцу, а истец обязался принять заказ и оплатить его", - уточнили в департаменте.

Устным договором была определена общая сумма работы в размере 520 тыс. тенге. Гражданин произвел предварительную оплату в размере 260 тыс. тенге и ответчик начал изготовление кухонного гарнитура. Далее была переведена остальная сумма в размере 260 тыс. тенге.

"При получении изготовленной мебели истец обнаружил недостатки в выполненной работе: столешница изготовлена с дефектами, мойка расположена близко к стене, имеются зазоры на месте духового шкафа, пенал гарнитура выходит за рамки кухонного гарнитура", - пояснили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Гражданин в соответствии с нормами законодательства о защите прав потребителей обратился с претензией в адрес исполнителя. Претензия ответчиком была получена, однако оставлена им без рассмотрения, ответ истцу не был направлен.

Так как исполнителем недостатки не были устранены, истец обратился с заявлением в департамент в отношении субъекта предпринимательства, затем в суд с иском о расторжении договора, возмещении материального ущерба, так как ответчиком были оказаны услуги ненадлежащего качества.

"Специалист департамента на судебном заседании пояснила, что истец неоднократно обращался к ответчику с просьбами об устранении дефектов в товаре, однако его обращения к разрешению вопроса не привели", - отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение:

  • удовлетворить иск о расторжении договора;
  • взыскать с ответчика сумму в размере 520 тыс. тенге и расходы по оплате услуг представителя в размере 52 тыс. тенге.

Ранее житель Павлодара купил в кредит кухонных гарнитур стоимостью более 1 млн тенге и остался недоволен качеством мебели, из-за чего потребовал вернуть деньги. В суде стороны пришли к мирному решению спора и заключили медиативное соглашение.

Также в Павлодаре к судебному разбирательству привел спор между заказчиком и поставщиком из-за цвета шкафов для одежды. В итоге заказчика обязали принять изготовленный и поставленный товар по договору государственных закупок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167597-zhitel-zko-ostalsya-nedovolen-kuhonnym-garniturom-i-vernul-dengi/

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