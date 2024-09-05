Бизнесмену отказали в выплате денег за гибель пчел во время паводков в Павлодарской области

В Павлодарской области пасека пчеловода, зарегистрированного индивидуальным предпринимателем, пострадала при паводках. Мужчина обратился с иском в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в ночь с 28 на 29 марта 2024 года произошло затопление талыми водами территории омшаника (помещение для зимовки пчел) в селе Розовка Павлодарского района. В результате чего под водой оказались 80 ульев, принадлежащих ИП.

Предприниматель обратился к акиму с заявлением об оказании помощи в получении компенсации имущественных потерь в результате паводков.

Районная комиссия приняла решение о том, что предпринимательская деятельность истца не соответствует Правилам компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Тогда предприниматель обратился с иском в суд.

Решением СМАС Павлодарской области суд обязал ответчика пересмотреть заявление ИП и принять решение с учетом установленного факта затопления принадлежавших истцу ульев и гибели 80 пчелосемей.

"Решение комиссии не соответствует требованиям законодательства. Комиссией по существу не разрешен вопрос о признании (отказе) ИП пострадавшим от паводков. Для занятия пчеловодством не требуется получения какого-либо разрешения государственного органа. В связи с чем доводы комиссии о несоответствии предпринимательской деятельности истца Правилам не приняты судом во внимание", - сделал выводы суд.

Кроме того, суд выявил и другие недочеты в работе комиссии. Например, решение было не подписано членами комиссии, отсутствуют сведения о результатах голосования ее членами, при создании комиссии не назначен ее секретарь. То есть ответчиком были нарушены административные процедуры.

В адрес административных органов судом вынесено частное определение. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, как в Акмолинской области поддерживают бизнес после ущерба от паводка. В регионе уже рассмотрели 19 заявлений о компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков.

В Павлодаре неисполненные обязательства по договору привели к тому, что предпринимателя через суд признали недобросовестным участником госзакупок. Договор об обслуживании программного продукта с ним расторгли.