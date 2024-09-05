Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бизнесмену отказали в выплате денег за гибель пчел во время паводков в Павлодарской области

Опубликовано:

Пчелы возле улья
Пчелы на пасеке. Иллюстративное фото: Oliver Rossi / Getty Images

В Павлодарской области пасека пчеловода, зарегистрированного индивидуальным предпринимателем, пострадала при паводках. Мужчина обратился с иском в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в ночь с 28 на 29 марта 2024 года произошло затопление талыми водами территории омшаника (помещение для зимовки пчел) в селе Розовка Павлодарского района. В результате чего под водой оказались 80 ульев, принадлежащих ИП.

Предприниматель обратился к акиму с заявлением об оказании помощи в получении компенсации имущественных потерь в результате паводков.

Районная комиссия приняла решение о том, что предпринимательская деятельность истца не соответствует Правилам компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Тогда предприниматель обратился с иском в суд.

Решением СМАС Павлодарской области суд обязал ответчика пересмотреть заявление ИП и принять решение с учетом установленного факта затопления принадлежавших истцу ульев и гибели 80 пчелосемей.

"Решение комиссии не соответствует требованиям законодательства. Комиссией по существу не разрешен вопрос о признании (отказе) ИП пострадавшим от паводков. Для занятия пчеловодством не требуется получения какого-либо разрешения государственного органа. В связи с чем доводы комиссии о несоответствии предпринимательской деятельности истца Правилам не приняты судом во внимание", - сделал выводы суд.

Кроме того, суд выявил и другие недочеты в работе комиссии. Например, решение было не подписано членами комиссии, отсутствуют сведения о результатах голосования ее членами, при создании комиссии не назначен ее секретарь. То есть ответчиком были нарушены административные процедуры.

В адрес административных органов судом вынесено частное определение. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, как в Акмолинской области поддерживают бизнес после ущерба от паводка. В регионе уже рассмотрели 19 заявлений о компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков.

В Павлодаре неисполненные обязательства по договору привели к тому, что предпринимателя через суд признали недобросовестным участником госзакупок. Договор об обслуживании программного продукта с ним расторгли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157733-biznesmenu-otkazali-v-vyplate-deneg-za-gibel-pchel-vo-vremya-pavodkov-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie