Информацию о продаже грузинского картофеля в Павлодаре прокомментировали чиновники

На прилавках Павлодара картофель только от местных производителей. Информацию о том, что торгуют грузинским овощем, опровергли чиновники из управления сельского хозяйства, передает "Ирбис TV".

Сауле Манабаева в системе общепита порядка 15 лет. Говорит, что ее готовая продукция напрямую зависит от цен на товары. Неделю назад она была вынуждена поднять стоимость на пирожки до 200 тенге.

"Очень влияют цены, потому что, например, если пирожок у меня стоил 180, сейчас картошка 250 за килограмм, а стоила 160, я, естественно, подниму цену на пирожки, на 20 тенге подняла. Очень влияет", - рассказала предпринимательница Сауле Манабаева.

Резкое подорожание картофеля покупатели заметили неделю назад. На прилавках цены выросли до 250-300 тенге, в некоторых магазинах и вовсе до 370.

В городском отделе предпринимательства заявили, что овощ завезли из Грузии. Однако сегодня в управлении сельского хозяйства эту информацию опровергли. Весь товар местный.

"Картофель весь от производителей нашей Павлодарской области. Мы ежедневно почти производим выезды по магазинам социальным. Также мы в пятницу произвели выезды в овощехранилища Аксуской сельской зоны. Полностью картофель есть в наличии наш от производителей Павлодарской области", - пояснила руководитель отдела управления сельского хозяйства Павлодарской области Асемгуль Бектурова.

Чиновники говорят, что рост цен связан со спросом. При этом разбег в стоимости: от 104 тенге за килограмм из стабфонда до 350 в свободной продаже. Запасов на сегодня - 56 тыс. тонн. Хватает овощей даже кормить другие регионы Казахстана.

А вот экспорт в соседние страны сейчас запрещен, ввели его в правительстве. За несколько месяцев, к примеру, из Павлодарской области отправили в Россию, Узбекистан, Таджикистан порядка 160 тыс. тонн картофеля.

Напомним, в Казахстане резко и неожиданно подорожал картофель. Власти уже ввели запрет на экспорт, чтобы стабилизировать цены. В Министерстве сельского хозяйства успокаивают: запасов картофеля для покрытия внутренних потребностей достаточно. По данным чиновников, на складах лежат свыше 850 тыс. тонн. А причину роста цен на продукт объясняют большим спросом извне.

Стоимость картофеля выросла во многих торговых точках Павлодара. Между тем чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабилизационного фонда фиксированные, а поставки бесперебойные.

В прошлом году в Павлодарской области, лидеру по выращиванию картофеля, собрали, по официальным данным, более 750 тыс. тонн овоща. Это в несколько раз больше потребностей всего региона.