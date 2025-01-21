Актюбинцев попросили не ломать новые остановки
Опубликовано:
В Актобе обновляют 56 остановок, устанавливая специальное многослойное стекло. Горожан призвали бережно относиться к общественному имуществу, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе на 56 автобусных остановках устанавливают многослойное специальное стекло, поскольку обычное стекло быстро разрушается - люди ломают новые остановки.
"Мы обращаемся к жителям с просьбой бережно относиться к имуществу города и не ломать стекла и скамейки на обновленных остановках.
Помимо прочного стекла, на остановках будут установлены урны, информационные таблички с названиями, лайтбоксы и освещение.
Работа по обновлению остановочных пунктов, павильонов и установке теплых остановок продолжится в течение года", - говорится в сообщении.
Ранее жители Актобе возмутились новой автобусной остановкой на проспекте Санкибай батыра. Установленный знак не сопровождается заездным карманом, что создает неудобства на дороге. В ЖКХ ответили гражданам.
Также сообщалось, что в городе идет обновление остановочных пунктов. Уже начаты работы по 56 конструкциям. В целом планируется модернизация более 100 остановок.
А еще актюбинцы выразили недовольство новыми остановками, установленными зимой. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213649-aktyubincev-poprosili-ne-lomat-novye-ostanovki/