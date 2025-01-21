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Актюбинцев попросили не ломать новые остановки

Опубликовано:

Остановка
Остановка. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе обновляют 56 остановок, устанавливая специальное многослойное стекло. Горожан призвали бережно относиться к общественному имуществу, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе на 56 автобусных остановках устанавливают многослойное специальное стекло, поскольку обычное стекло быстро разрушается - люди ломают новые остановки.

"Мы обращаемся к жителям с просьбой бережно относиться к имуществу города и не ломать стекла и скамейки на обновленных остановках.

Помимо прочного стекла, на остановках будут установлены урны, информационные таблички с названиями, лайтбоксы и освещение.

Работа по обновлению остановочных пунктов, павильонов и установке теплых остановок продолжится в течение года", - говорится в сообщении.

Ранее жители Актобе возмутились новой автобусной остановкой на проспекте Санкибай батыра. Установленный знак не сопровождается заездным карманом, что создает неудобства на дороге. В ЖКХ ответили гражданам.

Также сообщалось, что в городе идет обновление остановочных пунктов. Уже начаты работы по 56 конструкциям. В целом планируется модернизация более 100 остановок.

А еще актюбинцы выразили недовольство новыми остановками, установленными зимой. По их мнению, конструкции не защищают от непогоды. Власти заявили, что павильоны соответствуют современным стандартам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213649-aktyubincev-poprosili-ne-lomat-novye-ostanovki/

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