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Более 100 новых остановок установят в Актобе

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Жители Актобе
Жители Актобе. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе идет обновление остановочных пунктов. Уже начаты работы по 56 конструкциям. В целом планируется модернизация более 100 остановок, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе идет обновление ветхих и поврежденных остановочных пунктов. Специалисты ТОО "ПК МТС" в процессе работы по замене 56 остановок.

В настоящее время завершается установка металлических каркасов. Следующим этапом станет монтаж многослойного стекла.

В обновленных остановках появятся урны, таблички с названиями, лайтбоксы и освещение. Работы по обновлению продолжатся - планируется модернизация более 100 остановок.

Ранее сообщалось, что в Актобе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планируется обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек.

Также в городе начали устанавливать проекционные пешеходные переходы для улучшения безопасности в темное время суток. В этом году уже установлено десять переходов.

А предпринимателям Актобе, арендующим остановочные павильоны, поручено заменить старые остановки на новые теплые павильоны, чтобы улучшить облик города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209271-bolee-100-novyh-ostanovok-ustanovyat-v-aktobe/

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