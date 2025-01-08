Более 100 новых остановок установят в Актобе

В Актобе идет обновление остановочных пунктов. Уже начаты работы по 56 конструкциям. В целом планируется модернизация более 100 остановок, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе идет обновление ветхих и поврежденных остановочных пунктов. Специалисты ТОО "ПК МТС" в процессе работы по замене 56 остановок.

В настоящее время завершается установка металлических каркасов. Следующим этапом станет монтаж многослойного стекла.

В обновленных остановках появятся урны, таблички с названиями, лайтбоксы и освещение. Работы по обновлению продолжатся - планируется модернизация более 100 остановок.

Ранее сообщалось, что в Актобе на маршруте №42 запущены 11 новых автобусов марки Yutong, планируется обновление еще двух маршрутов. Транспорт рассчитан на комфортный проезд 80 человек.

Также в городе начали устанавливать проекционные пешеходные переходы для улучшения безопасности в темное время суток. В этом году уже установлено десять переходов.

А предпринимателям Актобе, арендующим остановочные павильоны, поручено заменить старые остановки на новые теплые павильоны, чтобы улучшить облик города.