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Автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем закроют на несколько суток

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Пункт пропуска на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Из-за празднования в Китае Нового года, с 27 января по 1 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

На сайте Комитета государственных доходов РК проинформировали, что в связи с Праздником весны в КНР, с 20 часов 27 января до 08 часов 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

"Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - рассказали в КГД.

Ранее мы писали, что Китайский Новый год или Праздник весны - самый важный праздник в Китае и странах Азии, в этом году он наступит 29 января 2025 года.

В июне прошлого года пограничные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем не работали из-за праздника "Дуань У" - праздника драконьих лодок в КНР.

Напомним, в прошлом году перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. Как рассказали перевозчики, в сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213354-avtomobilnye-punkty-propuska-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-zakroyut-na-neskolko-sutok/

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