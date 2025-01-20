Автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем закроют на несколько суток

Из-за празднования в Китае Нового года, с 27 января по 1 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

На сайте Комитета государственных доходов РК проинформировали, что в связи с Праздником весны в КНР, с 20 часов 27 января до 08 часов 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

"Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - рассказали в КГД.

Ранее мы писали, что Китайский Новый год или Праздник весны - самый важный праздник в Китае и странах Азии, в этом году он наступит 29 января 2025 года.

В июне прошлого года пограничные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем не работали из-за праздника "Дуань У" - праздника драконьих лодок в КНР.

Напомним, в прошлом году перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. Как рассказали перевозчики, в сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед.