Китай закроет пункты пропуска на границе с Казахстаном на день
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В понедельник пограничные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем не будут работать из-за праздника "Дуань У" – праздника драконьих лодок в КНР, передает телеканал "Хабар 24".
Сообщается, что 10 июня на казахстанско-китайской границе не будет осуществляться пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска.
"Ограничение связано с праздником "Лодок-драконов" в Поднебесной. При этом железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Что такое Праздник драконьих лодок?
Как пишет РИА Новости, фестиваль лодок-драконов – один из самых красочных праздников в Китае. Он существует уже более 2,5 тысячи лет. Обязательна часть праздника – состязание в гребле.
Праздник драконьих лодок символизирует начало лета.
Согласно легенде, Цюй Юань, древний китайский поэт-патриот, служил министром при дворе царства Чу, но был оклеветан соперником и выслан из столицы. В 278 до н. э. город был захвачен циньским военачальником Бай Ци. Узнав об этом, Цюй Юань бросился в воды реки Мило. Поклонники таланта поэта отправились на лодках в тщетных поисках своего кумира.
После этого каждый год в память о Цюй Юане в Китае проводят массовые заплывы лодок.
Соглашение "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу"
Как указано в соглашении, пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон следующие праздничные дни:с казахстанской стороны:
- Новый год (1-2 января);
- Международный женский день (8 марта);
- Наурыз мейрамы (21-23 марта);
- День единства народа Казахстана (1 мая);
- День защитника Отечества (7 мая);
- День Победы (9 мая);
- День столицы (6 июля);
- День Конституции Республики Казахстан (30 августа);
- День Независимости (16-17 декабря);
с китайской стороны:
- Новый Год (1 января);
- Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);
- Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);
- Международный день солидарности трудящихся (1 мая);
- Праздник "Дуань У" (пятое число пятого месяца по лунному календарю);
- Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);
- День образования КНР (1-3 октября).
С полным текстом соглашения можно ознакомиться на сайте ИПС "Адилет".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114352-kitay-zakroet-punkty-propuska-na-granice-s-kazahstanom-na-den/