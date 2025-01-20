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Все шесть катков закрыли в Караганде

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Работы над катком
Каток. Фото: instagram.com/park.krg

Катки в парках Караганды будут закрыты до пятницы для восстановления льда. Работы проводят из-за изменения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на управление парками города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с сегодняшнего дня и до пятницы включительно все катки, находящиеся на балансе управления парками, будут закрыты.

В связи с погодными условиями будут проводиться работы по восстановлению льда. Это касается катков в следующих местах:

  • Центральный парк;
  • парки Майкудука;
  • парк Сортировки;
  • парк Пришахтинска;
  • сквер Алаш;
  • Парк Победы.

Возобновление входа на катки состоится в пятницу с 17:00.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что каток в Центральном парке Караганды закрывали 8 и 9 января для обновления льда. Остальные катки города работали без изменений.

Помимо этого, в Темиртау в Старом городе открылся каток на хоккейном корте на проспекте Республики. Жители уже наслаждаются зимними забавами.

Также в Шахтинске начал работать городской каток, где доступны прокат коньков и лыж по приемлемым ценам. Подробности режима работы и стоимости сообщили в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213331-vse-shest-katkov-zakryli-v-karagande/

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