Все шесть катков закрыли в Караганде
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Катки в парках Караганды будут закрыты до пятницы для восстановления льда. Работы проводят из-за изменения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на управление парками города.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с сегодняшнего дня и до пятницы включительно все катки, находящиеся на балансе управления парками, будут закрыты.
В связи с погодными условиями будут проводиться работы по восстановлению льда. Это касается катков в следующих местах:
- Центральный парк;
- парки Майкудука;
- парк Сортировки;
- парк Пришахтинска;
- сквер Алаш;
- Парк Победы.
Возобновление входа на катки состоится в пятницу с 17:00.
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что каток в Центральном парке Караганды закрывали 8 и 9 января для обновления льда. Остальные катки города работали без изменений.
Помимо этого, в Темиртау в Старом городе открылся каток на хоккейном корте на проспекте Республики. Жители уже наслаждаются зимними забавами.
Также в Шахтинске начал работать городской каток, где доступны прокат коньков и лыж по приемлемым ценам. Подробности режима работы и стоимости сообщили в акимате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213331-vse-shest-katkov-zakryli-v-karagande/