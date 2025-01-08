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Каток в центральном парке Караганды закрыли на перезаливку

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Каток
Каток. Фото: instagram.com/park.krg

Каток в центральном парке Караганды будет закрыт 8 и 9 января для обновления льда. Остальные катки города работают без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на управление парками.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 8 и 9 января каток в Центральном парке будет закрыт для обновления льда.

Катки в других парках и скверах работают без изменений: парк Победы, Пришахтинска, Сортировки, Майкудука и сквер Алаш.

В последних двух есть прокат коньков.

Ранее сообщалось, в Караганде появился новый линейный каток длиной около 350 метров. Всего в городе будет функционировать три катка.

Помимо этого, в Темиртау в Старом городе открылся каток на хоккейном корте на проспекте Республики. Жители уже наслаждаются зимними забавами.

Также в Шахтинске начал работать городской каток, где доступны прокат коньков и лыж по приемлемым ценам. Подробности режима работы и стоимости сообщили в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209331-katok-v-centralnom-parke-karagandy-zakryli-na-perezalivku/

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