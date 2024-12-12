Каток открылся в Темиртау (видео)

В Темиртау в Старом городе открылся каток на хоккейном корте на проспекте Республики. Жители уже наслаждаются зимними забавами, передает NUR.KZ со ссылкой на Спортивный клуб "ТАУ".

Как сообщается на официальной странице клуба в Instagram, в Старом городе открылся каток на хоккейном корте, расположенный по адресу: пр. Республики, 179.

Лед полностью готов к сезону, первые посетители уже наслаждаются катанием на коньках.

В организации подчеркнули, что это отличное место для зимнего отдыха как для новичков, так и для опытных спортсменов.

"Не упустите возможность провести время на свежем воздухе и почувствовать атмосферу зимы!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Караганде появится новый линейный каток длиной около 350 метров. Уже начаты работы по его установке. Всего в городе будет функционировать три катка.

Также стоит отметить, что программа "Бюджет народного участия" в Темиртау продолжает набирать популярность. Она позволяет жителям предлагать проекты для благоустройства городской среды.