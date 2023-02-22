Требования ужесточили для претендентов на стипендию "Болашак"

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане пересмотрели требования для кандидатов на международную стипендию "Болашак". Об этом сообщается на официальном сайте АО "Центр международных программ".

Представители Центра сообщили, что с 2023 года к претендентам на присуждение стипендии программы "Болашак" повышены требования.

Теперь кандидаты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Ранее от кандидатов требовалось знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям, но языковой сертификат предоставлять было не нужно.

Так, например, при обучении на английском языке, поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом, как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 498 из 677, IBT 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки сертификаты – IELTS 5.0, TOEFL: PBT- 417, IBT - 35, DET 75.

С необходимыми сертификатами и требованиями для разных языков обучения можно ознакомиться здесь.

"В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе "Болашак". Эта мера принята для повышения качественного состава кандидатов.

Претенденты по программе "Болашак" должны подтвердить высокий уровень знания иностранного языка. Исключение составляют казахстанцы, поступающие в докторантуру зарубежного вуза", – сообщил председатель правления АО "ЦМП" Олжас Сакенов.

Отмечается, что с 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов квотных категорий. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по государственному языку КАЗТЕСТ с уровнем В1 и выше.

В 2023 году для обучения по программе "Болашак" выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры/резидентуры, 50 – докторантуры, 110 стипендий для прохождения стажировки.

Правила участия в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак"

Как сообщается на сайте Центра международных программ, конкурсный отбор проходит в два тура:

I тур — комплексное тестирование;

II тур – анонимное персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии.

На первом этапе претенденты пройдут тесты на анализ вербальной и числовой информации, направленные на определение уровня способностей анализировать новую информацию в сжатые сроки, а также личностный опросник, позволяющий структурированно собрать информацию о личностно-деловых качествах претендента и психологической готовности претендента к обучению за рубежом.

В фокусе внимания потенциал к проявлению компетенций, позволяющих эффективно коммуницировать и адаптироваться в новой среде, успешно справляясь со сложностями эмоционально, принимать решения и реализовывать задуманное.

Перед прохождением тестирования у кандидатов будет возможность ответить на примерные вопросы без учета времени.

На втором этапе определяются уровень профессиональной подготовки претендента, теоретических знаний и наличие профессиональных компетенций в выбранной области специализации.

Вопросы могут быть заданы претенденту на государственном, русском либо на предполагаемом языке обучения по 4 блокам для определения:

уровня профессиональной подготовки претендента (практические навыки);

уровня базовых знаний по выбранной специальности обучения (теоретические навыки);

уровня осознанности выбора специальности, аргументированности;

навыков по решению ситуационных задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010448-trebovaniya-uzhestochili-dlya-pretendentov-na-stipendiyu-bolashak/