"Результаты оправдают ожидания": акимат Темиртау попросил жителей немного потерпеть

Аким Темиртау рассказал о ходе отопительного сезона, результатах уборки снега и планах завершения работ на проспекте Металлургов, передает NUR.KZ со ссылкой на Галыма Ашимова.

Как сообщается на официальной странице главы города в Instagram, было проведено расширенное совещание с участием услугодателей, ОСИ, КСК и представителей общественности.

"Такие встречи подтверждают свою значимость, открывая доступ к важной информации для всех заинтересованных сторон и повышая уровень прозрачности в работе", - отметил Галым Ашимов.

Основные итоги:

По ТЭЦ-2:

В работе находятся 4 котла и 3 турбогенератора.

Температура теплоносителя полностью соответствует графику.

Капитальный ремонт котла №1 успешно завершен.

С начала отопительного сезона было зафиксировано 7 остановок и 31 случай недогрева.

По КарГРЭС:

В работе котел №9 и турбогенератор №9.

Отопительный сезон проходит стабильно без серьезных сбоев.

По станции было 11 остановок с начала отопительного сезона, из них 5 случаев недогрева.

Кроме того, ежедневно проводится уборка снежных масс. С начала года вывезено уже 168,5 тыс. кубометров снега, и эта работа продолжается в усиленном режиме.

"Также хотим сообщить, что работы по проекту проспекта Металлургов пока не завершены. Все тротуары и дороги будут приведены в порядок в полном соответствии с запланированными стандартами. Просим отнестись с пониманием и немного потерпеть - результаты оправдают ожидания!" - отметили в акимате.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся объектах.

Также сообщалось, что в Карагандинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Глава региона потребовал от чиновников и коммунальщиков быть на местах во время праздников.

А аким Экибастуза Аян Бейсекин рассказал о продолжении ремонтной кампании системы теплоснабжения города, в частности о ремонте, который ведут в котлах ТЭЦ.