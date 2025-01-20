"Результаты оправдают ожидания": акимат Темиртау попросил жителей немного потерпеть
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Аким Темиртау рассказал о ходе отопительного сезона, результатах уборки снега и планах завершения работ на проспекте Металлургов, передает NUR.KZ со ссылкой на Галыма Ашимова.
Как сообщается на официальной странице главы города в Instagram, было проведено расширенное совещание с участием услугодателей, ОСИ, КСК и представителей общественности.
"Такие встречи подтверждают свою значимость, открывая доступ к важной информации для всех заинтересованных сторон и повышая уровень прозрачности в работе", - отметил Галым Ашимов.
Основные итоги:
По ТЭЦ-2:
- В работе находятся 4 котла и 3 турбогенератора.
- Температура теплоносителя полностью соответствует графику.
- Капитальный ремонт котла №1 успешно завершен.
- С начала отопительного сезона было зафиксировано 7 остановок и 31 случай недогрева.
По КарГРЭС:
- В работе котел №9 и турбогенератор №9.
- Отопительный сезон проходит стабильно без серьезных сбоев.
- По станции было 11 остановок с начала отопительного сезона, из них 5 случаев недогрева.
Кроме того, ежедневно проводится уборка снежных масс. С начала года вывезено уже 168,5 тыс. кубометров снега, и эта работа продолжается в усиленном режиме.
"Также хотим сообщить, что работы по проекту проспекта Металлургов пока не завершены. Все тротуары и дороги будут приведены в порядок в полном соответствии с запланированными стандартами. Просим отнестись с пониманием и немного потерпеть - результаты оправдают ожидания!" - отметили в акимате.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся объектах.
Также сообщалось, что в Карагандинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Глава региона потребовал от чиновников и коммунальщиков быть на местах во время праздников.
А аким Экибастуза Аян Бейсекин рассказал о продолжении ремонтной кампании системы теплоснабжения города, в частности о ремонте, который ведут в котлах ТЭЦ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213220-rezultaty-opravdayut-ozhidaniya-akimat-temirtau-poprosil-zhiteley-nemnogo-poterpet/