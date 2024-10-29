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Эзотерика

Аким рассказал о ситуации на Экибастузской ТЭЦ

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Аким Экибастуза
Аян Бейсекин. Кадр из видео: instagram.com/abeysekin

Аким Экибастуза Аян Бейсекин рассказал о продолжении ремонтной кампании системы теплоснабжения города, в частности о ремонте, который ведут в котлах ТЭЦ, передает NUR.KZ.

Глава города на своей странице в Instagram рассказал, что по ранее утвержденному плану семь котлов на Эктибастузской ТЭЦ прошли необходимый ремонт, четыре из них в работе, три находятся в резерве.

Ремонт еще одного котла согласно плану завершится 30 октября. Ремонты двух других котлов будут завершены в ноябре и декабре соответственно.

"Отставаний от утвержденных графиков строительно-монтажных работ нет", - подчеркнул Аян Бейсекин.

В текущем году также построили новый трубопровод осветленной воды, играющий ключевую роль в технологии золоудаления. Трубопровод смонтирован, опрессовка произведена, завершены монтажные работы двух насосов, ведется пусконаладка насосного оборудования, в ближайшие дни сеть будет включена в работу.

Дополнительно будут смонтированы еще два насоса для минимизации рисков прохождения отопительного сезона в этой части технологического процесса.

Аким Экибастуза заслушал руководителя Горводоканала об обеспечении города горячим водоснабжением и перспективных планах модернизации центральных тепловых пунктов.

"В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме. Текущая ситуация и перспективные планы модернизации находятся на рабочем контроле акима Павлодарской области и моем личном контроле", - отметил Аян Бейсекин.

Ранее глава Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз, где проверил ремонт турбины и котлов на ЭТЭЦ, а также проинспектировал ход строительства линии осветленной воды.

Летом стало известно, что акимат Экибастуза передал АО "Самрук-Энерго" в доверительное управление Экибастузскую ТЭЦ. "Самрук-Энерго" будет управлять станцией через дочернюю компанию - ТОО "Energy Solution Center".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180139-akim-rasskazal-o-situacii-na-ekibastuzskoy-tec/

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