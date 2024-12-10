Аким Карагандинской области запретил руководителям выезжать за пределы региона

В Карагандинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Глава региона потребовал от чиновников и коммунальщиков быть на местах во время праздников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провел совещание по прохождению отопительного сезона, на котором о текущей ситуации отчитались руководители всех энергоисточников и акимы городов.

Также была заслушана информация энергонадзора.

Отопительный сезон в области проходит в штатном режиме. Выдерживается температурный режим подачи тепла. На станциях имеется достаточный запас топлива и мазута.

Генеральный директор АО "Qarmet" Вадим Басин сообщил, что на ТЭЦ-2 готовят к запуску седьмой котел. После пусконаладочных работ он будет введен в эксплуатацию. Сейчас на ТЭЦ-2 в работе пять котлоагрегатов, три турбогенератора, в резерве два водогрейных пиковых котла. Завершается капитальный ремонт еще одного котла и турбины.

Ермаганбет Булекпаев напомнил акимам и руководителям энергоисточников о персональной ответственности за прохождение отопительного сезона. Он также предупредил руководителей коммунальных предприятий, чтобы на декабрьские праздники личные поездки не планировали.

"За пределы своей территории никто не уезжает. Все должны быть на местах!" - подчеркнул глава региона.

Ранее аким Карагандинской области высказался об увольнении главы Сарани и полученном выговоре от президента Касым-Жомарта Токаева из-за ненадлежащего контроля за ходом подготовки к отопительному сезону.

Также сообщалось, что ответственные за тепло в домах жителей Сарани получили дисциплинарные взыскания.