Чиновника из Павлодарской области предложили уволить за поспешную подпись

В Успенском районе Павлодарской области по результатам проверки прокуратуры чиновника намерены наказать за подписание актов выполненных работ до их фактического завершения, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказал на Совете по этике прокурор Успенского района Урус-Хан Мержоев, в октябре 2022 года отдел ЖКХ и ТОО "КазЕвроСтрой" заключили договор по возведению водопровода в селе Каратай на сумму более 450 млн тенге. Затем последовало дополнительное соглашение на удорожание проекта, сумма превысила 600 млн тенге.

"На протяжении двух лет после подписания договора подрядчик не завершил строительство водопровода к указанному сроку. На момент завершения строительства заказчик подписал 23 акта выполненных работ на 84 процента от общей суммы договора, которые выплатил ТОО "КазЕвроСтрой", - рассказал Урус-Хан Мержоев.

Представитель прокуратуры дополнил, что судебно-экспертная строительно-экономическая экспертиза подтвердила фактическое невыполнение работ. В адрес регионального департамента Агентства по делам госслужбы в июне 2024 года надзорный орган внес представление об устранении нарушений законности.

Прокуратура предлагала рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности начальника отдела ЖКХ Асылбека Тулебаева, но его закрыли. Чиновник возглавил другой отдел акимата - строительства, архитектуры и градостроительства.

В сентябре прокуратура района, проверяя законность возведения наружных сетей в другом селе района - Вознесенке, обнаружила идентичные нарушения: удорожание проекта и незавершенное строительство. Прокурор сообщил, что все документы передали в региональный департамент Агентства РК по противодействию коррупции для принятия процессуального решения.

"Нарушения по строительству водопроводов в селах Каратай и Вознесенка, указанные в представлении прокуратуры района, устранены. Строительно-монтажные работы полностью завершены. В Каратае водопровод сдан в эксплуатацию 22 августа 2022 года, в Вознесенке - 12 ноября 2024 года", - заверил Асылбек Тулебаев.

Чиновник отметил, что примет все меры, чтобы не допустить перечисленных в представлении прокуратурой района нарушений. Однако члены Совета по этике рекомендовали акиму Успенского района уволить Асылбека Тулебаева с занимаемой должности.

Ранее в Павлодарской области члены Совета по этике рассмотрели дело руководителя отдела реального сектора экономики Павлодарского района Рустема Сулейменова, подписавшего акты и перечислившего на счет подрядчика часть средств по договору раньше положенного. По словам чиновника, он сделал это, чтобы у жителей села Караколь была вода.

История Рустема Сулейменова получила продолжение по обращению прокуратуры района - вскоре он в очередной раз оказался на Совете по этике по вопросу перечисления денег подрядчику. В итоге чиновнику вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.