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Воды нет в двух селах Актюбинской области из-за халатности подрядчика

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Водопроводные трубы
Водопроводные трубы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2025 году Алгинский район Актюбинской области на 100% будет обеспечен централизованной питьевой водой. Сейчас ведется строительство объектов водоснабжения в двух селах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в настоящее время в двух селах района ведется строительство объектов водоснабжения, а остальные 28 населенных пунктов уже обеспечены качественной питьевой водой.

Об этом заявил заместитель акима района Болатбек Кангужин на брифинге в Региональной службе коммуникаций, где он выступил с докладом о социально-экономическом развитии Алгинского района.

В ходе пресс-конференции Кангужин рассказал о развитии инженерной инфраструктуры. По его словам, строительство объектов водоснабжения в селах Тиккаин и Коктогай началось в 2022 году, но завершение работ было отложено из-за халатности подрядчика.

"На сегодня подрядчик не выполнил работы в установленные сроки. Поэтому в суд подано исковое заявление о признании подрядчика недобросовестным, назначении штрафа и понуждении полностью завершить работы. Планируется, что объекты введут в эксплуатацию в 2025 году", - сказал заместитель акима района.

Он также отметил, что 98% жителей района обеспечены голубым топливом, и в ближайшее время будет газифицировано село Жеруйык. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в 2024 году проведут газопровод в села Жарык Мугалжарского района, Алтыкарасу и Енбекши Темирского района. В них проживают в общей сложности около 1,5 тыс. жителей. С реализацией этих проектов голубым топливом будут обеспечены к 2025 году 64% населенных пунктов и 97,2% населения региона.

Помимо этого, на западе Казахстана при укладке водопровода был поврежден подземный газопровод. Без газа остались несколько поселков и сельских округов. Отмечалось, что повреждение произошло вследствие действий трактора, выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187239-vody-net-v-dvuh-selah-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-halatnosti-podryadchika/

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