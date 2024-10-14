Стало известно, в каком случае казахстанцы могут получить отсрочку от военной службы. Об этом рассказали в Министерстве обороны в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.

Как отметили в Министерстве, на сегодня предоставление отсрочек и освобождения от призыва осуществляется через портал "Электронного правительства" www.egov.kz. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии, председателем которой является заместитель акима.

Отсрочка предоставляется:

по семейным обстоятельствам;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

педагогам - на весь период работы;

врачам сельской местности, на весь период работы;

депутатам парламента или местных представительных органов;

лицам, в отношении которых ведутся следственные мероприятия;

членам летных экипажей гражданских воздушных судов и членам экипажей судов водного транспорта;

лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Кроме того, от призыва на воинскую службу в мирное время освобождаются граждане:

признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья;

не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или ему установлена инвалидность первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

имеющие ученую степень;

священнослужители зарегистрированных религиозных объединений.

"Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию при предоставлении соответствующих нотариально засвидетельствованных документов от заинтересованных лиц и заявления, кроме граждан, признанных не годными к воинской службе по состоянию здоровья", - говорится в ответе ведомства.

Также призыву в мирное время не подлежат имеющие судимость лица. Что касается отсрочки по состоянию здоровья - предоставляется на срок до одного года. Однако казахстанцы могут пройти военно-учетную специальности в филиалах "Военно-технической школы" Министерства обороны.

В Министерстве добавили, что призывники от 24 до 27 лет могут пройти военную подготовку в филиалах РГКП "Военно-технические школы" МО РК" на платной основе.

Вместе с тем, отсрочку могут получить казахстанцы, занятые уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих в Казахстане вместе с ними или отдельно, обязанные по закону содержать указанных членов семьи.

Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются отец, мать, супруга, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении, достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью первой или второй группы.

Для того чтобы получить отсрочку в этом случае, нужно направить заявление через www.egov.kz, заверив его ЭЦП или одноразовым паролем и прикрепив электронные копии документов:

копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

электронная копия документа, подтверждающего о нахождении на иждивении призывника следующих членов семьи: отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами первой или второй группы.

В данном случае отсрочка предоставляется до достижения 27 лет. При этом местные органы военного управления ежегодно до 1 октября производят сверку семейного положения.

В Министерстве добавили, что отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам также предоставляется тем, кто имеет на своем иждивении ребенка или детей, воспитываемых без матери; либо лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы; а также гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей.