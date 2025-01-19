Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как проходят крещенские купания в Астане (фото, видео)

Опубликовано:

Крещенские купания в Астане
Крещенские купания в Астане. Фото: акимат Астаны

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. Как проходят крещенские купания в Астане, показали в столичном акимате, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата в Telegram-канале, в Астане праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведённых местах.

"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).

Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января", - отмечается в сообщении.

В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи, водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны. Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.

Мы также писали, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.

Также перед крещенскими купаниями в МЧС обратились к казахстанцам и напомнили о правилах безопасности.

Правила безопасности при крещенских купаниях:

  • прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;
  • температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;
  • купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;
  • избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;
  • ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;
  • одевайте теплую одежду и нескользящую обувь;
  • перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;
  • погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;
  • соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212920-kak-prohodyat-kreshchenskie-kupaniya-v-astane-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie