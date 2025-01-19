Как проходят крещенские купания в Астане (фото, видео)

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. Как проходят крещенские купания в Астане, показали в столичном акимате, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата в Telegram-канале, в Астане праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе (улица Куйши дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведённых местах.

"Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).

Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 до 23:00 19 января", - отмечается в сообщении.

В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи, водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны.

Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны. Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.

Мы также писали, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.

Также перед крещенскими купаниями в МЧС обратились к казахстанцам и напомнили о правилах безопасности.

Правила безопасности при крещенских купаниях:

прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;

температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;

купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;

избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;

ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;

одевайте теплую одежду и нескользящую обувь;

перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;

погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;

соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.