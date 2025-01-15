Места для крещенских купаний определили в Астане
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В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
На официальном сайте акимата Астаны напомнили, что 18-19 января во всех православных храмах пройдет празднование Крещения Господне. Запланированы праздничные богослужения, крестный ход и массовые купания.
"В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка (возле амфитеатра), для этого подготовлены четыре купели", рассказали в акимате.
Сообщается, что праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).
"Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра 19 января до 23:00 часов 19 января.
Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи", - добавили в акимате.
Накануне мы писали о том, как в Астане готовят проруби для крещенских купаний. Сегодня стало известно, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.
Ранее в ДЧС Карагандинской области дали рекомендации и напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний:
- перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
- не употреблять алкоголь до и после купания;
- избегать тонких участков, трещин и промоин;
- не собираться большими группами на одном месте; не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
- не прыгать в воду с разгона или под углом;
- не обустраивать купели самостоятельно.
За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211959-mesta-dlya-kreshchenskih-kupaniy-opredelili-v-astane/