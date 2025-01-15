Места для крещенских купаний определили в Астане

В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На официальном сайте акимата Астаны напомнили, что 18-19 января во всех православных храмах пройдет празднование Крещения Господне. Запланированы праздничные богослужения, крестный ход и массовые купания.

"В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка (возле амфитеатра), для этого подготовлены четыре купели", рассказали в акимате.

Сообщается, что праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

"Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра 19 января до 23:00 часов 19 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи", - добавили в акимате.

Накануне мы писали о том, как в Астане готовят проруби для крещенских купаний. Сегодня стало известно, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.

Ранее в ДЧС Карагандинской области дали рекомендации и напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний:

перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;

не употреблять алкоголь до и после купания;

избегать тонких участков, трещин и промоин;

не собираться большими группами на одном месте; не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;

не прыгать в воду с разгона или под углом;

не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.