Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Места для крещенских купаний определили в Астане

Опубликовано:

Подготовка к крещенским купаниям
Прорубь для крещенских купаний в Астане. Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На официальном сайте акимата Астаны напомнили, что 18-19 января во всех православных храмах пройдет празднование Крещения Господне. Запланированы праздничные богослужения, крестный ход и массовые купания.

"В Астане традиционные крещенские купания будут проходить на городском пляже в районе набережной столичного парка (возле амфитеатра), для этого подготовлены четыре купели", рассказали в акимате.

Сообщается, что праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Констатино-Еленинском храме (проспект Республики,12), храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

"Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра 19 января до 23:00 часов 19 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи", - добавили в акимате.

Накануне мы писали о том, как в Астане готовят проруби для крещенских купаний. Сегодня стало известно, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.

Ранее в ДЧС Карагандинской области дали рекомендации и напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний:

  • перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
  • не употреблять алкоголь до и после купания;
  • избегать тонких участков, трещин и промоин;
  • не собираться большими группами на одном месте; не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
  • не прыгать в воду с разгона или под углом;
  • не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211959-mesta-dlya-kreshchenskih-kupaniy-opredelili-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie