Крещенские купания: в МЧС обратились к казахстанцам с призывом

МЧС Казахстана обращается к казахстанцам и напоминает о правилах безопасности при крещенских купаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы МЧС, в этом году в рамках подготовки к празднику "Крещение Господне" в регионах Казахстана организовано 250 официальных мест для массового купания в зимний период.

"Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будут дежурить 2 395 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования и сотрудников полиции. Для оперативного реагирования будет задействовано 588 единиц специального транспорта", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при крещенских купаниях:

прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;

температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;

купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;

избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;

ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;

одевайте теплую одежду и нескользящую обувь;

перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;

погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;

соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.

Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны.

Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.

Мы также писали, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.