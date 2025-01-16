Крещенские купания: в МЧС обратились к казахстанцам с призывом
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МЧС Казахстана обращается к казахстанцам и напоминает о правилах безопасности при крещенских купаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным пресс-службы МЧС, в этом году в рамках подготовки к празднику "Крещение Господне" в регионах Казахстана организовано 250 официальных мест для массового купания в зимний период.
"Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будут дежурить 2 395 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования и сотрудников полиции. Для оперативного реагирования будет задействовано 588 единиц специального транспорта", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при крещенских купаниях:
- прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;
- температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;
- купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;
- избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;
- ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;
- одевайте теплую одежду и нескользящую обувь;
- перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;
- погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;
- соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.
Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны.
Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212332-kreshchenskie-kupaniya-mchs-privlekaet-spectransport-i-spasateley/