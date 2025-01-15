Теплую купель поставят на Крещение в этом году в Алматы

19 января православные казахстанцы отпразднуют Крещение, традиционно в этот день православные окунаются в прорубь. В Алматы в этом году появится теплая купель для купаний, передает NUR.KZ.

Как отметил протоиерей Александр Суворов во время брифинга на площадке РСК, обряд не является религиозным, обязательства участвовать в нем нет. Он посоветовал не окунаться тем, кто не ощущает свой организм достаточно сильным для купания в холодной воде.

"Сам обряд не предусматривает очищение грехов. Это традиция, которая вошла в народ: купаются люди независимо от национальности и вероисповедания", - сообщил Суворов.

Он добавил, что купание в неприспособленных местах очень опасно, а купание в состоянии алкогольного опьянения недопустимо - это опасно для сердца и обесценивает весь смысл крещенского купания.

Так, купания пройдут по следующим адресам:

Местное религиозное объединение "Приход Крестовоздвиженского храма Алматы" (ул. Высоковольтная, 37Б);

Местное религиозное объединение "Приход храма Христа Спасителя Алматы" Астанайской и Алматинской Епархии (пр. Райымбека, 493);

Филиал регионального религиозного объединения "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана" Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5);

Местное религиозное объединение "Приход Успенского храма поселка Первомайский Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Кудабайулы, 86);

Местное православное религиозное объединение "Приход храма великомученицы Параскевы" Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Жансугурова, 500В);

Местное религиозное объединение "Иверско-Серафимовский женский монастырь" Астанайской и Алматинской Епархиий" (ул. Хамиди, 30);

Местное православное религиозное объединение "Приход Благовещенского храма г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епархий (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13);

Местное православное религиозное объединение "Собор в честь иконы Божией Матери Казанская" Астанайской и Алматинской Епрахий" (ул. Халиуллина, 45-А).

Местное православное религиозное объединение "Богородице-рождественский приход" (ул. Егинсу, 1Б);

Местное православное религиозное объединение Местное православное религиозное объединение "Покровско-Всехсвятский приход" (ул. Юных Пионеров, д. 85).

К слову, в одном из храмов - Богородице-рождественском приходе - будет установлена теплая купель.

Кроме того, в храмах будут проходить литургии и ночные службы, будет организована раздача освященной воды. Суворов обратился к алматинцам с просьбой приходить за освященной водой, приносить с собой тару, но не брать 3-литровые банки, ограничившись небольшими бутылками.

По его словам, можно взять тару в 0,5 литров и разбавлять крещенской водой воду у себя дома. Протоиерей добавил, что такая вода хранится не менее года.

"Что касается качества воды во время купания - во всех купелях обеспечена проточная вода, мы следим за этой водой", - добавил Александр Суворов.

Также в местах купания будут круглосуточно дежурить скорая помощь, сотрудники ЧС и полиция. Там же будут установлены палатки для переодевания, будет предоставлен горячий чай и организована продажа пирожков.

Между тем, спасатели напомнили, что купание нужно проводить в специально отведенных местах. Если есть хронические заболевания, обострение заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, то купание запрещено.

"Если это открытый водоем, нельзя выходить с детьми, за ними нужно смотреть. В прорубь нельзя прыгать, нужно спокойно спуститься, придерживаться рекомендации сотрудников МЧС", - отметил руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС РК Вадим Пак.