Братья-близнецы получили от государства одну квартиру на двоих в Семее
Опубликовано:
В области Абай защитили права воспитанников детского дома - братьев-близнецов, которые получили на двоих одну квартиру от государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Семея вместе со своим братом-близнецом в 2001-2011 годах воспитывался и обучался во вспомогательном школе-интернате для детей-сирот.
Местным исполнительным органом близнецы были поставлены на учет по предоставлению квартир из госжилфонда под одним номером. И в последующем однокомнатная квартира была выдана только одному из братьев, второй был указан членом семьи.
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Семея отказал в обращении последнего о восстановлении в очереди. Казахстанец, не согласившись с отказом, обратился в СМАС области Абай о восстановлении нарушенных прав.
Суд, рассмотрев дело, указал на право каждого ребенка-сироты на получение жилища из государственного жилищного фонда.
Суд не принял доводы госоргана о том, что истец имеет жилище, поскольку достоверно установлено, что договор аренды жилища с ним не заключался, квартира была выдана брату истца.
"Право на вселение в квартиру как члена семьи нанимателя не реализовывает конституционное право истца на получение жилища из госжилфонда по категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей". Постановка на учет двух детей-сирот под одним номером является нарушением госорганом действующего законодательства", - установил суд.
Суд удовлетворил иск и обязал отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Семея восстановить казахстанца в постановке на учет на получение жилья по категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" с 6 июня 2008 года.
"В случае неисполнения отделом решения суда в месячный срок со дня вступления его в законную силу к нему будут применены меры процессуального принуждения", - уточнили в суде.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Костанае восстановили жилищные права мужчины, который в 14 лет остался сиротой. Суд обязал изменить его место в очереди на жилье из госфонда, так как не было его вины в несвоевременной постановке опекуном на учет в качестве нуждающегося в жилье.
В Актобе суд удовлетворил иск о восстановлении очередности на получение жилья для истца, которого ранее незаконно исключили из списка. Казахстанцу пришлось доказать, что он не был усыновлен.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202854-bratya-bliznecy-poluchili-ot-gosudarstva-odnu-kvartiru-na-dvoih-v-semee/