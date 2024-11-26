Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госзакупки отменили из-за искусственно заниженной цены в Актюбинской области

Опубликовано:

Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Судебная коллегия по административным делам Актюбинской области отменила результаты госзакупок, признав ценовое предложение победителя демпинговым, передает NUR.KZ со ссылкой суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, ТОО обратилось в суд с иском к КГУ об отмене протокола об итогах государственных закупок с применением особого порядка.

Указывая на то, что согласно итогам конкурса победителем признано ТОО, конкурсное ценовое предложение которого подлежало отклонению, поскольку является демпинговым.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 107 Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка, утвержденными приказом заместителя премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан от 20 июня 2023 года № 686, конкурсная комиссия в соответствии с настоящими Правилами определяет демпинговую цену и отклоняет конкурсное ценовое предложение участника конкурса, являющееся демпинговым", - говорится в сообщении.

Пунктом 114 Правил № 686 предусмотрено, что определение демпинговой цены конкурсной заявки осуществляется в порядке требований параграфа 1 главы 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Таким образом, конкурсная комиссия при проведении государственных закупок с применением особого порядка определяет демпинговую цену в соответствии с Правилами 648 и в случае установления ценового предложения потенциального поставщика демпинговым, должна его отклонить.

Антидемпинговые меры в закупках с применением особого порядка не применяются.

Ссылка КГУ на пункт 78 Правил № 648 является ошибочной — данный пункт допускает представление демпинговой цены по государственным закупкам товаров, работ, услуг, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.

Указанная норма не распространяется на государственные закупки с применением особого порядка.

Решением СМАС Актюбинской области протокол об итогах государственных закупок с применением особого порядка отменен.

Областная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Справочно: демпинг - это продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи манипуляций при госзакупках. Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что некоторые поставщики продают иностранную продукцию под брендом "Сделано в Казахстане", выигрывая тендеры за счет демпинга.

Помимо этого, премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить процедуры государственных закупок, отметив, что действующая система тормозит процессы и способствует коррупционным рискам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192667-goszakupki-otmenili-iz-za-iskusstvenno-zanizhennoy-ceny-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie