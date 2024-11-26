Госзакупки отменили из-за искусственно заниженной цены в Актюбинской области
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Судебная коллегия по административным делам Актюбинской области отменила результаты госзакупок, признав ценовое предложение победителя демпинговым, передает NUR.KZ со ссылкой суд региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, ТОО обратилось в суд с иском к КГУ об отмене протокола об итогах государственных закупок с применением особого порядка.
Указывая на то, что согласно итогам конкурса победителем признано ТОО, конкурсное ценовое предложение которого подлежало отклонению, поскольку является демпинговым.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта 107 Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка, утвержденными приказом заместителя премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан от 20 июня 2023 года № 686, конкурсная комиссия в соответствии с настоящими Правилами определяет демпинговую цену и отклоняет конкурсное ценовое предложение участника конкурса, являющееся демпинговым", - говорится в сообщении.
Пунктом 114 Правил № 686 предусмотрено, что определение демпинговой цены конкурсной заявки осуществляется в порядке требований параграфа 1 главы 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.
Таким образом, конкурсная комиссия при проведении государственных закупок с применением особого порядка определяет демпинговую цену в соответствии с Правилами 648 и в случае установления ценового предложения потенциального поставщика демпинговым, должна его отклонить.
Антидемпинговые меры в закупках с применением особого порядка не применяются.
Ссылка КГУ на пункт 78 Правил № 648 является ошибочной — данный пункт допускает представление демпинговой цены по государственным закупкам товаров, работ, услуг, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.
Указанная норма не распространяется на государственные закупки с применением особого порядка.
Решением СМАС Актюбинской области протокол об итогах государственных закупок с применением особого порядка отменен.
Областная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции.
Постановление вступило в законную силу.
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Справочно: демпинг - это продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи манипуляций при госзакупках. Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что некоторые поставщики продают иностранную продукцию под брендом "Сделано в Казахстане", выигрывая тендеры за счет демпинга.
Помимо этого, премьер-министр Олжас Бектенов поручил кардинально упростить и ускорить процедуры государственных закупок, отметив, что действующая система тормозит процессы и способствует коррупционным рискам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192667-goszakupki-otmenili-iz-za-iskusstvenno-zanizhennoy-ceny-v-aktyubinskoy-oblasti/