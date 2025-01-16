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Международный аэропорт Астаны возвращен на баланс города

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Договор с арабской компанией истек, и 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management", 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность города Астаны.

Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.

С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management".

Добавим, в начале января аэропорт Астаны сообщал о задержке рейсов на вылет и прилет. При этом отмечалось, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

В октябре прошлого года Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло предупреждение аэропорту Астаны из-за ранее анонсированных планов поднять цены на парковку. В результате АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки.

Добавим, еще в 2022 году руководство воздушной гавани заявило, что переименование и изменение кода NQZ Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане не планируется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212349-mezhdunarodnyy-aeroport-astany-vozvrashchen-na-balans-goroda/

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