NQZ: стало известно, почему код аэропорта Астаны останется прежним

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Переименование и изменение кода NQZ Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане не планируется, об этом заявило руководство воздушной гавани.

Как передает "Хабар 24", планов о переименовании и изменении кода NQZ столичного аэропорта у его руководства нет.

"Вы знаете, процедура смены ИАТА кода аэропорта достаточно длительная процедура. И обычно ИАТА код созвучен названию аэропорта а не города, в котором он находится.

Например, аэропорт Джона Кеннеди имеет код JFK. Аэропорты других стран также имеют привязку не к городу, а к названию аэропорта, для примера аэропорт Баку имеет ИАТА код GYD, несмотря на то, что это аэропорт города Баку", - заявил первый заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин.

Сейчас воздушную гавань готовят к осенне-зимнему периоду. Готовят к холодам спецтехнику, закупили 5 современных снегоуборочных машин, которые существенно ускорят очистку взлетно-посадочной полосы и перрона. Также отмечается, что аэропорт постоянно ведет работу увеличению и открытию новых рейсов и маршрутов.

Напомним, 17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому столица Казахстана переименована из Нур-Султана в Астану.

Сегодня в Минюсте ответили, могут ли в Казахстане переименовать улицы, названные ранее в честь Назарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988583-nqz-stalo-izvestno-pochemu-kod-aeroporta-astany-ostanetsya-prezhnim/