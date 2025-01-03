Больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Международный аэропорт Астаны сообщил о задержке рейсов на вылет и прилет в пятницу, 3 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Актуальная информацию о рейсах появилась на Instagram-странице международного аэропорта Астаны.

Сообщается, что из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются 4, а из 78 рейсов на прилет — 9, отменен 1 рейс.

На вылет задерживаются:

КС642 Астана-Алматы;

FS7365 Астана-Уральск;

DV741 Астана-Актау;

IQ425 Астана-Кызылорда.

При этом отмечается, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", – говорится в сообщении.