Качество воды в реке Есиль проверят перед крещенскими купаниями в Астане
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Проруби для массовых купаний в Астане установлены на левом берегу реки Есиль. Столичный ДСЭК проверяет качество воды в ней, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев, ежегодно 19 января многие верующие отмечают христианский праздник Крещение Господне.
"Считается, в этот день вода обладает целебными свойствами и сохраняет эти качества в течение всего года. Проруби для массовых купаний в городе будут установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной Столичного парка и городского пляжа.
Купели будут оборудованы с учетом всех правил безопасности, а на месте проведения крещенских купаний будут организованы дежурства сотрудников МЧС, ДП и бригады скорой медицинской помощи", - отметил Арыспаев.
Департаментом также проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды реки Есиль с отбором пробы воды на лабораторные исследования, осуществляется контроль в местах проведения мероприятий и в пунктах питания участников.
Чтобы купание в проруби принесли пользу для здоровья, эксперты рекомендуют купающимся соблюдать определенные меры предосторожности.
Запрещается:
- купание в проруби при наличии у людей хронических заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарный диабет);
- не рекомендуется купание детей;
- купание в неустановленных, необорудованных купелями местах.
Рекомендовано:
- перед крещенскими купаниями необходимо проконсультироваться с врачом;
- после купания обтереться полотенцем и переодеться;
- после купания выпить горячий чай.
Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны.
Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.
Мы также писали, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.
Добавим, что в одном из региональных ДЧС ранее дали рекомендации и напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний:
- перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
- не употреблять алкоголь до и после купания;
- избегать тонких участков, трещин и промоин;
- не собираться большими группами на одном месте; не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
- не прыгать в воду с разгона или под углом;
- не обустраивать купели самостоятельно.
За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212233-kachestvo-vody-v-reke-esil-proveryat-pered-kreshchenskimi-kupaniyami-v-astane/