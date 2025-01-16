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Качество воды в реке Есиль проверят перед крещенскими купаниями в Астане

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Люди окунаются в прорубь
Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проруби для массовых купаний в Астане установлены на левом берегу реки Есиль. Столичный ДСЭК проверяет качество воды в ней, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев, ежегодно 19 января многие верующие отмечают христианский праздник Крещение Господне.

"Считается, в этот день вода обладает целебными свойствами и сохраняет эти качества в течение всего года. Проруби для массовых купаний в городе будут установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной Столичного парка и городского пляжа.

Купели будут оборудованы с учетом всех правил безопасности, а на месте проведения крещенских купаний будут организованы дежурства сотрудников МЧС, ДП и бригады скорой медицинской помощи", - отметил Арыспаев.

Департаментом также проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды реки Есиль с отбором пробы воды на лабораторные исследования, осуществляется контроль в местах проведения мероприятий и в пунктах питания участников.

Чтобы купание в проруби принесли пользу для здоровья, эксперты рекомендуют купающимся соблюдать определенные меры предосторожности.

Запрещается:

  • купание в проруби при наличии у людей хронических заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарный диабет);
  • не рекомендуется купание детей;
  • купание в неустановленных, необорудованных купелями местах.

Рекомендовано:

  • перед крещенскими купаниями необходимо проконсультироваться с врачом;
  • после купания обтереться полотенцем и переодеться;
  • после купания выпить горячий чай.

Ранее сообщалось, что крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны.

Позже стало известно, где определены места для крещенских купаний в Астане.

Мы также писали, что в Алматы в этом году появится теплая купель для купаний.

Добавим, что в одном из региональных ДЧС ранее дали рекомендации и напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний:

  • перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
  • не употреблять алкоголь до и после купания;
  • избегать тонких участков, трещин и промоин;
  • не собираться большими группами на одном месте; не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
  • не прыгать в воду с разгона или под углом;
  • не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212233-kachestvo-vody-v-reke-esil-proveryat-pered-kreshchenskimi-kupaniyami-v-astane/

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