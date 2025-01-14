Где искупаться на Крещение в Карагандинской области
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В православных храмах региона 18 и 19 января отпразднуют Крещение Господне. Спасатели проверили места купания и дали рекомендации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в православных храмах Карагандинской области 18 и 19 января будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление. В регионе уже определено 15 мест для желающих окунуться.
О мерах безопасности во время крещенских купаний рассказали на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.
"Прежде всего это религиозный праздник, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан. И начинать его следует с праздничного богослужения - это главная часть праздника, а купание уже вторично", - отметил протоирей Введенского кафедрального собора Караганды Карагандинской и Шахтинской епархии Ахия Рахимжанов.
В Карагандинской области уже определено 15 специально оборудованных мест для купания. Этот список будет дополняться по мере поступления заявок от местных исполнительных органов.
В преддверии праздника спасатели проверили места погружения, сделали замеры толщины льда. В среднем в водоемах области она составляет порядка 50 см. Это безопасный уровень, который позволяет проводить такие масштабные мероприятия.
ДЧС Карагандинской области также дал рекомендации и напомнил о правилах безопасности во время крещенских купаний:
- перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
- не употреблять алкоголь до и после купания;
- избегать тонких участков, трещин и промоин;
- не собираться большими группами на одном месте;
- не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
- не прыгать в воду с разгона или под углом;
- не обустраивать купели самостоятельно.
За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.
"Крещение - это праздник души, а не тела. А если тело не подготовлено закалкой, здоровым образом жизни и т. д., то лучше не рисковать и отказаться от погружения в воду", - добавил протоирей Ахия Рахимжанов.
Список специально оборудованных мест для купания:
- Караганда – Федоровское водохранилище;
- Караганда – кафедральный собор, ул. Гапеева, 1а;
- Темиртау – Самаркандское водохранилище, городской пляж;
- Темиртау – зона отдыха конвертерного цеха АО "Qarmet";
- Балхаш – городская дамба;
- Шахтинск – водоем в районе шахты им. Ленина;
- Сарань – Саранское водохранилище;
- Приозерск – озеро Балхаш, вблизи ул. Космонавтов, 8;
- Абайский район – Шерубай-Нуринское водохранилище, зона отдыха "Абайская";
- Бухар-Жырауский район – река Нура, вблизи п. Ботакара;
- Бухар-Жырауский район – река Ошаганды, вблизи села Центрального;
- Бухар-Жырауский район – водоем на зоне отдыха "Ясная сказка", п. Новая Узенка;
- Нуринский район – река Кундузда;
- Осакаровский район – с. Пионерское (река Ишим в 100 метрах от ул. Совхозной, д. 67);
- Осакаровский район – на реке Ишим в селе Есиль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211339-gde-iskupatsya-na-kreshchenie-v-karagandinskoy-oblasti/