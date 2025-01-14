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Где искупаться на Крещение в Карагандинской области

Опубликовано:

Прорубь
Прорубь. Иллюстративное фото: pexels.com

В православных храмах региона 18 и 19 января отпразднуют Крещение Господне. Спасатели проверили места купания и дали рекомендации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в православных храмах Карагандинской области 18 и 19 января будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление. В регионе уже определено 15 мест для желающих окунуться.

О мерах безопасности во время крещенских купаний рассказали на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

"Прежде всего это религиозный праздник, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан. И начинать его следует с праздничного богослужения - это главная часть праздника, а купание уже вторично", - отметил протоирей Введенского кафедрального собора Караганды Карагандинской и Шахтинской епархии Ахия Рахимжанов.

В Карагандинской области уже определено 15 специально оборудованных мест для купания. Этот список будет дополняться по мере поступления заявок от местных исполнительных органов.

В преддверии праздника спасатели проверили места погружения, сделали замеры толщины льда. В среднем в водоемах области она составляет порядка 50 см. Это безопасный уровень, который позволяет проводить такие масштабные мероприятия.

ДЧС Карагандинской области также дал рекомендации и напомнил о правилах безопасности во время крещенских купаний:

  • перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
  • не употреблять алкоголь до и после купания;
  • избегать тонких участков, трещин и промоин;
  • не собираться большими группами на одном месте;
  • не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
  • не прыгать в воду с разгона или под углом;
  • не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

"Крещение - это праздник души, а не тела. А если тело не подготовлено закалкой, здоровым образом жизни и т. д., то лучше не рисковать и отказаться от погружения в воду", - добавил протоирей Ахия Рахимжанов.

Список специально оборудованных мест для купания:

  1. Караганда – Федоровское водохранилище;
  2. Караганда – кафедральный собор, ул. Гапеева, 1а;
  3. Темиртау – Самаркандское водохранилище, городской пляж;
  4. Темиртау – зона отдыха конвертерного цеха АО "Qarmet";
  5. Балхаш – городская дамба;
  6. Шахтинск – водоем в районе шахты им. Ленина;
  7. Сарань – Саранское водохранилище;
  8. Приозерск – озеро Балхаш, вблизи ул. Космонавтов, 8;
  9. Абайский район – Шерубай-Нуринское водохранилище, зона отдыха "Абайская";
  10. Бухар-Жырауский район – река Нура, вблизи п. Ботакара;
  11. Бухар-Жырауский район – река Ошаганды, вблизи села Центрального;
  12. Бухар-Жырауский район – водоем на зоне отдыха "Ясная сказка", п. Новая Узенка;
  13. Нуринский район – река Кундузда;
  14. Осакаровский район – с. Пионерское (река Ишим в 100 метрах от ул. Совхозной, д. 67);
  15. Осакаровский район – на реке Ишим в селе Есиль.

Начало новой эры исчисляется от Рождества Христова. Символично, что каждый новый год начинается с больших христианских праздников. О них напоминает православный календарь января 2025 года.

Крещение завершает большой цикл зимних праздников. В православной церкви он отмечается как один из 12 великих событий, которые несут глубокий духовный смысл. Мы рассказывали о значении Крещения для верующих, истории его празднования и традициях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211339-gde-iskupatsya-na-kreshchenie-v-karagandinskoy-oblasti/

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