Где искупаться на Крещение в Карагандинской области

В православных храмах региона 18 и 19 января отпразднуют Крещение Господне. Спасатели проверили места купания и дали рекомендации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в православных храмах Карагандинской области 18 и 19 января будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление. В регионе уже определено 15 мест для желающих окунуться.

О мерах безопасности во время крещенских купаний рассказали на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

"Прежде всего это религиозный праздник, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан. И начинать его следует с праздничного богослужения - это главная часть праздника, а купание уже вторично", - отметил протоирей Введенского кафедрального собора Караганды Карагандинской и Шахтинской епархии Ахия Рахимжанов.

В Карагандинской области уже определено 15 специально оборудованных мест для купания. Этот список будет дополняться по мере поступления заявок от местных исполнительных органов.

В преддверии праздника спасатели проверили места погружения, сделали замеры толщины льда. В среднем в водоемах области она составляет порядка 50 см. Это безопасный уровень, который позволяет проводить такие масштабные мероприятия.

ДЧС Карагандинской области также дал рекомендации и напомнил о правилах безопасности во время крещенских купаний:

перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;

не употреблять алкоголь до и после купания;

избегать тонких участков, трещин и промоин;

не собираться большими группами на одном месте;

не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;

не прыгать в воду с разгона или под углом;

не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

"Крещение - это праздник души, а не тела. А если тело не подготовлено закалкой, здоровым образом жизни и т. д., то лучше не рисковать и отказаться от погружения в воду", - добавил протоирей Ахия Рахимжанов.

Список специально оборудованных мест для купания:

Караганда – Федоровское водохранилище; Караганда – кафедральный собор, ул. Гапеева, 1а; Темиртау – Самаркандское водохранилище, городской пляж; Темиртау – зона отдыха конвертерного цеха АО "Qarmet"; Балхаш – городская дамба; Шахтинск – водоем в районе шахты им. Ленина; Сарань – Саранское водохранилище; Приозерск – озеро Балхаш, вблизи ул. Космонавтов, 8; Абайский район – Шерубай-Нуринское водохранилище, зона отдыха "Абайская"; Бухар-Жырауский район – река Нура, вблизи п. Ботакара; Бухар-Жырауский район – река Ошаганды, вблизи села Центрального; Бухар-Жырауский район – водоем на зоне отдыха "Ясная сказка", п. Новая Узенка; Нуринский район – река Кундузда; Осакаровский район – с. Пионерское (река Ишим в 100 метрах от ул. Совхозной, д. 67); Осакаровский район – на реке Ишим в селе Есиль.

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