Проруби для крещенских купаний готовят в Астане (видео)

Крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны. Сейчас специалисты готовят купель и проводят бурение льда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Нура.

Информация появилась в Instagram-аккаунте акимата столичного района Нура.

Обряд крещенских купаний требует тщательной организации и строгого соблюдения мер безопасности, отмечает ведомство. И сообщает, что купания в этом году пройдут 17-18 января на территории городского пляжа.

"Сейчас специалисты готовят купель и проводят бурение льда, учитывая погодные условия и все необходимые требования безопасности. Кроме того, сотрудники районного управления санитарно-эпидемиологического контроля уже взяли пробы воды в месте купаний, чтобы убедиться в ее соответствии санитарным нормам и позаботиться о здоровье участников", - говорится в публикации.

Акимат также рекомендует ознакомиться с правилами крещенских купаний заранее и строго следовать рекомендациям спасателей и медицинских работников.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Карагандинской области уже определено 15 специально оборудованных мест для желающих окунуться в Крещение Господне, или Богоявление.

Областной ДЧС также дал рекомендации и напомнил о правилах безопасности во время крещенских купаний:

перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;

не употреблять алкоголь до и после купания;

избегать тонких участков, трещин и промоин;

не собираться большими группами на одном месте;

не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;

не прыгать в воду с разгона или под углом;

не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Добавим, начало новой эры исчисляется от Рождества Христова. Символично, что каждый новый год начинается с больших христианских праздников. О них напоминает православный календарь января 2025 года.

Крещение завершает большой цикл зимних праздников. В православной церкви он отмечается как один из 12 великих событий, которые несут глубокий духовный смысл. Мы рассказывали о значении Крещения для верующих, истории его празднования и традициях.