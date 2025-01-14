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Проруби для крещенских купаний готовят в Астане (видео)

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Подготовка прорубей для купания
Подготовка прорубей для купания. Кадр из видео: instagram.com/nura.audany

Крещенские купания пройдут 17-18 января на территории городского пляжа Астаны. Сейчас специалисты готовят купель и проводят бурение льда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Нура.

Информация появилась в Instagram-аккаунте акимата столичного района Нура.

Обряд крещенских купаний требует тщательной организации и строгого соблюдения мер безопасности, отмечает ведомство. И сообщает, что купания в этом году пройдут 17-18 января на территории городского пляжа.

"Сейчас специалисты готовят купель и проводят бурение льда, учитывая погодные условия и все необходимые требования безопасности. Кроме того, сотрудники районного управления санитарно-эпидемиологического контроля уже взяли пробы воды в месте купаний, чтобы убедиться в ее соответствии санитарным нормам и позаботиться о здоровье участников", - говорится в публикации.

Акимат также рекомендует ознакомиться с правилами крещенских купаний заранее и строго следовать рекомендациям спасателей и медицинских работников.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Карагандинской области уже определено 15 специально оборудованных мест для желающих окунуться в Крещение Господне, или Богоявление.

Областной ДЧС также дал рекомендации и напомнил о правилах безопасности во время крещенских купаний:

  • перед погружением в купель сделать разминку, чтобы разогреть тело;
  • не употреблять алкоголь до и после купания;
  • избегать тонких участков, трещин и промоин;
  • не собираться большими группами на одном месте;
  • не разводить огонь и не выходить на лед в темное время суток;
  • не прыгать в воду с разгона или под углом;
  • не обустраивать купели самостоятельно.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Добавим, начало новой эры исчисляется от Рождества Христова. Символично, что каждый новый год начинается с больших христианских праздников. О них напоминает православный календарь января 2025 года.

Крещение завершает большой цикл зимних праздников. В православной церкви он отмечается как один из 12 великих событий, которые несут глубокий духовный смысл. Мы рассказывали о значении Крещения для верующих, истории его празднования и традициях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211590-prorubi-dlya-kreshchenskih-kupaniy-gotovyat-v-astane-video/

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