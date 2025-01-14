"Внутри – кожура с волосками": на еду в столовой акимата пожаловалась астанчанка (видео)
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Жительница Астаны в Instagram написала пост-жалобу на столовую в здании акимата Астаны, где купила блины, а внутри обнаружила необычную начинку. На пост отреагировали в акимате, передает NUR.KZ.
Пост с фото опубликованы в Instagram-паблике zhaloby.astana. Женщина утверждает, что купила блины в акиматовской столовой, а вместо мяса обнаружила там "кожуру с волосками". Автор поста также предположила, что мясо - не говяжье, так как кожура - слишком тонкая.
В хозяйственном отделе акимата Астаны сообщили, что по данному факту в отношении частного арендатора будет проведена проверка.
"Будет проведено внеплановое профилактическое мероприятие в части изучения санитарного содержания кухонного помещения, кухонного оборудования, складского помещения, проверки состава персонала на предмет соответствующего допуска для исполнения должностных обязанностей", - отмечается в сообщении.
На днях мы писали, что столовую в алматинской школе заподозрили в санитарных нарушениях. Автор поста в соцсети утверждал, что детей кормят отходами. Факты о повторном использовании пищевой продукции не подтвердились. Однако были выявлены нарушения в организации питания. В частности, зафиксировано неудовлетворительное качество салатов, что, вероятно, связано с нарушением технологической карты и процессов приготовления.
Также ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.
Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.
Затем количество пострадавших от пищевого отправления увеличилось до 300. Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211545-vnutri-kozhura-s-voloskami-na-edu-v-stolovoy-akimata-pozhalovalas-astanchanka/