34 ребенка отравились в частном детсаду в Туркестанской области

В Келесском районе Туркестанской области в частном детском саду отравились 34 ребенка. Все произошло 24 июня после завтрака. Об этом сообщили в управлении образования региона, передает МИА "Казинформ".

По данным ведомства, воспитанники стали чувствовать себя плохо около 11 часов 24 июня после завтрака. Сотрудники частного детского сада оказали первую помощь. Теперь за состоянием 34 пострадавших следят медики.

Дело об отравлении находится на контроле Управления образования Туркестанской области. Санврачи провели проверку. Кашу и молоко, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. После случившегося отделом полиции было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что в Сарыагашском районе Туркестанской области якобы произошло массовое отравление. Распространялась информация о том, что 29 школьников и 10 учителей были госпитализированы, а школу взяли под особый контроль.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой.

После инцидента директора школы отстранили от работы.