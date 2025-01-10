Карагандинцы в феврале получат новые счета за тепло

Жители Караганды в феврале будут получать увеличенные счета за тепловую энергию. Тарифы выросли на 0,4% для всех категорий потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Теплотранзит Караганда".

Об увеличении тарифа на тепловую энергию сообщило ТОО "Теплотранзит Караганда" на своем официальном сайте. Уже в феврале жители города получат квитанции с увеличенными цифрами.

Монополист утверждает, что в связи с изменением среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в регионе и изменением стоимости стратегического товара (электроэнергии) утвержден тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2025 год в размере 4 793,17 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Также на основании приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области утверждены дифференцированные тарифы на услуги снабжения тепловой энергией ТОО "Теплотранзит Караганда" на 2025 год с введением в действие с 1 января 2025 года.

Тариф на услуги снабжения тепловой энергией в размере 8 829,28 тенге за Гкал без учета НДС, в том числе по группам потребителей:

для физических лиц, относящихся к категории населения - первая группа - 5 013,12 тенге за Гкал без НДС (с ноября 2024 года составлял 4994,14 тенге за Гкал без НДС);

для прочих потребителей, не относящихся к первой и третьей группе - вторая группа - 15 064,68 тенге за Гкал без НДС;

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств - третья группа - 32 304,79 тенге за Гкал без НДС.

Рост тарифа на снабжение тепловой энергией составил 0,4% для всех групп потребителей.

Ранее соообщалось, что в Шахтинске утвердили новый тариф на теплоснабжение, который вступил в силу с 1 января 2025 года. Изменения связаны с необходимостью модернизации ТЭЦ.

А какими будут тарифы на тепло с нового года в Павлодаре, рассказали в департаменте по регулированию естественных монополий. Заявку на пересмотр монополист подал в начале декабря.