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Тариф на теплоснабжение повысили в Шахтинске

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Женщина держит в руках квитанции
Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шахтинске утвердили новый тариф на теплоснабжение, который вступил в силу с 1 января 2025 года. Изменения связаны с необходимостью модернизации ТЭЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Шахтинсктеплоэнерго".

Как сообщается на официальной странице предприятия в Instagram, теплоснабжение - это то, без чего невозможно представить современную жизнь.

"Сегодня каждый дом, государственные, медицинские и иные шахтинские организации зависят от надежной и стабильной работы ТЭЦ, которая, как и многие энергетические предприятия Казахстана, перешагнула серьезный временной рубеж.

За 60 лет накопилось множество проблем - изношенность станции, необходимость ее модернизации, вопрос индексации заработных плат работников энергетики - тех, кто ежедневно стоит на страже нашего с вами комфорта", - отметили в организации.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в октябре текущего года ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" подало заявку на увеличение тарифа и тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Общественные слушания состоялись 28 октября прошлого года и прошли при участии Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области.

Согласно законодательству РК, информация о собрании была опубликована на сайте департамента, на официальном сайте ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" и в газете, а также размещена на Едином платежном документе за декабрь.

Приказом № 207-ОД от 29.11.2024 года с 1 января 2025 для физических лиц, то есть для населения, новый тариф составит 4993,78 тенге за 1 Гкал, в сравнении с предыдущим 4342,42 тенге. Также пересмотру подверглась стоимость услуг теплоснабжения бюджетным организациям и группам лиц, не относящимся к первым двум.

Ранее сообщалось, какими будут тарифы на тепло с нового года в Павлодаре - об этом рассказали в департаменте по регулированию естественных монополий. Заявку на пересмотр монополист подал в начале декабря.

Также стало известно, что стоимость коммунальных услуг сильно зависит от региона страны. Например, самое дорогое отопление – в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210217-tarif-na-teplosnabzhenie-povysili-v-shahtinske/

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