Какими будут тарифы на тепло с нового года в Павлодаре, рассказали в департаменте по регулированию естественных монополий. Заявку на пересмотр монополист подал в начале декабря, передает "Ирбис TV".

В департаменте по регулированию естественных монополий рассмотрели заявку монополиста на пересмотр расценок на отопление с 1 января.

В заявке указывается увеличение тарифов на отопление для населения на 0,9% от действующих. А в общем - с ростом на 8%. Решение для павлодарцев неожиданное, даже с учетом того, что тарифы на коммунальные услуги, как правило, ежегодно лишь растут.

Причиной услугодатель назвал подорожание угля и необходимость повышения зарплаты. Однако в целом при изучении инвестиционных программ обнаружилось неисполнение тарифной сметы по теплу. Утвердили временные компенсирующие. С нового года себестоимость тарифа даже снизится.

"Вот, допустим, действующий тариф 6 101 тенге составляет, и по предварительному решению у нас тариф будет 5 690 тенге. То есть снижение на 6,7% - это что касается себестоимости. Далее уже идут дифференцированные тарифы по группам потребителей", - пояснил руководитель Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Нурлан Нурмуратов.

5 690 тенге - это тариф за гигакалорию без учета НДС. А дифференциация по группам потребителей для населения будет зависеть от площади квартиры: до 50 квадратов, от 50 до 100 квадратов и более. Цифры утвердят в ближайшее время.

Кроме того, к концу года в департамент поступила еще одна заявка - на изменение тарифа на воду. С ростом на 70%. Впрочем, с 1 января повышения на питьевую воду не будет. Документы монополист представил поздно, а срок их изучения - 45 дней. Что касается расценок на свет - они с нового года пока прежние.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года в Актобе изменятся тарифы на холодную и горячую воду, а также на тепло. Для населения услуги подорожают, а для юридических лиц подешевеют. На услуги канализации, газоснабжения и электроэнергии тарифы останутся без изменений.

Стоимость коммунальных услуг в Казахстане сильно зависит от региона страны. Так, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду. Мы рассказали о стоимости разных коммунальных услуг на основе данных Бюро национальной статистики.