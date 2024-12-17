18-метровые автобусы-"гармошки" прибыли в Актобе (видео)
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В Актобе на маршрут №46 выйдут новые 18-метровые автобусы Golden Dragon, оснащенные кондиционерами и пандусами для маломобильных граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ТОО "Qala Trans" пополнило свой автопарк новыми автобусами.
Скоро на маршрут № 46 выйдут новые 18-метровые автобусы Golden Dragon, рассчитанные на 160 человек, с 35 сидячими местами, пандусами для маломобильных граждан, кондиционерами и видеонаблюдением.
"Действующие на маршруте № 46 автобусы будут переведены на другие маршруты. Обновление автопарка позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также улучшить транспортное сообщение в городе", - отметили в акимате.
В ведомстве добавили, что в Актобе пассажирские перевозки осуществляют пять компаний, которые продолжают обновлять автобусный парк.
Новые автобусы повысят комфорт и безопасность пассажиров, улучшат транспортную инфраструктуру и качество обслуживания горожан.
Ранее жители Актобе попросили обновить автобусный парк и улучшить транспортное сообщение по ряду маршрутов. Отдел ЖКХ города сообщил, что работа в этом направлении уже ведется.
В частности, сообщалось о том, что до конца года город получит более 50 новых автобусов, которые улучшат качество перевозок на различных маршрутах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201000-18-metrovye-avtobusy-garmoshki-pribyli-v-aktobe-video/