Когда в Караганде начнут убирать новогодние украшения

Новогодние украшения в Караганде начнут демонтировать после 15 января, а элементы декора в парках уберут в феврале. Катки продолжат работать до потепления, передает ekaraganda.kz.

Новогодняя суета понемногу стихает на улицах города, а это значит, что совсем скоро Караганда вернет себе привычный облик. Уберут праздничные украшения, разберут елки и снимут гирлянды.

В этом году Караганду украсили очень хорошо: появилось много новых декораций, которые радовали глаз прохожих не только в центре города, но и в других его секторах.

Главную 20-метровую елку этой зимой установили на площади Независимости. Здесь же появились МАФы в форме подарка, кареты и другие элементы.

Малые архитектурные формы установили и в различных скверах города, а Центральный парк порадовал карагандинцев невероятным масштабом декораций. Там появились огромные фигуры медведей и других животных. "Звездой" стал светящийся 11-метровый корабль.

Теперь постепенно приходит пора возвращаться в обычный режим. В акимате Караганды сообщают, что приступят к демонтажу новогодних украшений и разборке елок после 15 января.

А вот украшения в парках планируют убирать только в середине февраля. Открытые катки также продолжат работать, пока позволяют погодные условия. Поэтому те, кто еще не успел насладиться зимней атмосферой, могут запланировать приятную прогулку.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения в карагандинском центральном парке подверглись вандализму. Неизвестные повредили светящуюся инсталляцию в виде корабля и домик Деда Мороза.

Также в центральном парке обнаружили небезопасную находку - неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.

Помимо этого, в сентябре прошлого года в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но неизвестные вандалы повредили оформленную инсталляцию.