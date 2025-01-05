Вандалы порвали провода светящегося корабля и взломали домик Деда Мороза в Караганде

Новогодние украшения в карагандинском центральном парке подверглись вандализму. Неизвестные повредили светящуюся инсталляцию и домик Деда Мороза, передает ekaraganda.kz.

Не успели горожане насладиться новогодними декорациями в карагандинском центральном парке, как вандалы начали портить украшения. Неизвестные порвали провода светящегося корабля, а также взломали домик Деда Мороза.

То, что в парке не работает инсталляция корабля, заметили неравнодушные карагандинцы. В управлении парками прокомментировали ситуацию.

Разрушенный дом Деда Мороза. Фото: ekaraganda.kz

Оказалось, что его сломали вандалы. По данным пресс-службы управления, кто-то пытался взобраться на него и порвал кабеля. ЧП произошло вчера ночью. В эту же ночь неизвестные взломали домик Деда Мороза и повредили украшения внутри него.

В управлении парками также сообщают, что над устранением этих поломок они активно работают. Корабль уже привели в надлежащее состояние.

В ноябре прошлого года в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году - 11-метрового корабля, который стал главным украшением набережной.

Также сообщалось, что в центральном парке обнаружили небезопасную находку - неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.

Помимо этого, в сентябре прошлого года в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но неизвестные вандалы повредили оформленную инсталляцию.